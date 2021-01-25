Eski İngiltere Başbakanı Brown, bölünme tehlikesine işaret edip devlet yönetiminde reform istedi

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Brown, Daily Telegraph gazetesindeki yazısında, Birleşik Krallık'ın onu bir arada tutan şeyleri acilen yeniden keşfetmesi ve toplumu ayıran meseleleri çözmesi gerektiğini belirtti.

Bölgesel yönetimlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemlerde merkezi yönetimin kendilerine nadiren danıştığından şikayet ettiğini aktaran Brown, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ın dağılması tehlikesine işaret etti.

Eski Başbakan, "Gerçekten de İskoçya'daki memnuniyetsizlik Birleşik Krallık'ın sonunu tehdit edecek kadar derin." ifadesini kullandı.

İskoçya'da halkın yarısından fazlasının ekonomik bağımsızlık yönünde görüş bildirdiğine dikkati çeken Brown, ülkenin tamamında da halk arasında da genel bir memnuniyetsizlik olduğunu ve merkezi yönetimin kendilerini düşünmediğini dillendirdiğini vurguladı.

Brown, halkın çoğu zaman kendilerine ikinci sınıf vatandaş gibi davranıldığını düşündüğünü, sadece İngiliz siyasetçilere değil ülke kurumlarına olan güvenin kaybedildiğini ifade etti.

"Artık seçimin reform yapılmış bir devlet ile başarısız bir devlet arasında olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulunan Brow, Başbakan Boris Johnson'a, salgının kontrol altına alınmasının ardından seçim bildirgesinde vadettiği Demokrasi Komisyonu'nu kurması ve tüm Birleşik Krallık'ın yönetilme şeklini gözden geçirmesi çağrısı yaptı.

İşçi Partisi üyesi Brow, 2007-2010 arasında Başbakanlık yapmıştı.

İskoçya'da yapılan son anketlerde halkın bağımsızlık istediğini gösterirken, İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Nicola Sturgeon, mayıs ayında yapılacak seçimleri kazanmalarının ardından merkezi yönetimin onayı olmasa da bağımsızlık referandumuna gideceklerini açıklamıştı.