Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Rafet El Roman, eski kayınpederi olan Atilla Kaplakarslan hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle davalık oldu.
2014 yılında Almanya'da evlendiği Ceren Kaplakarslan'dan 2016'da boşanan El Roman, boşanma davasından birkaç gün önce sosyal medyada eski kayınpederi aleyhinde paylaşımda bulundu.
Ünlü şarkıcı, iddiaya göre paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Atilla Kaplakarslan sen hayatımda tanıdığım, en yalancı, en yalaka, en yavşak ve en korkak insansın.
Yavşak; 'Evlen kızımla, her şey iyi olacak, rahat edeceksiniz' diye yalvarıp sonra 'Biz onu damat olarak kabul etmedik' diyendir."
Kaplakarslan, bu paylaşım sonrası, sosyal medyada kendisine 'Yalancı, yalaka, yavşak' dediği iddiasıyla eski damadına 1 liralık tazminat davası açtı.
Hakareti Atilla Kaplakaraslan'ın başlattığını iddia eden Rafet El Roman, bin liralık karşı dava açtı. İkili arasındaki dava devam ederken, Kaplakarslan eski damadını savcılığa ihbar etti.
Soruşturma kapsamında El Roman'ın ifadesine başvuruldu. Roman, eski kayınpederinin basına verdiği demeçler nedeniyle bu sözleri kullandığını beyan etti.
UZLAŞAMADILAR
Dosya, Uzlaşma Bürosu'na gönderildi ancak taraflar uzlaşmaya varamadı. Cumhuriyet savcısı Hakan Aksoy'ın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Savcı Aksoy, El Roman hakkında 'hakaret' suçundan dava açtı. İddianamede, El Roman'ın paylaşımlarının hakaret suçu oluşturduğu belirtildi. El Roman, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
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