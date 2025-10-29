Habertürk
        Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı

        Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı

        Antalya'da eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alındı

        Giriş: 29.10.2025 - 13:21 Güncelleme: 29.10.2025 - 13:21
        Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan işletmeci M.N.A, eski Kemer Belediye başkanı Mustafa Gül'ün kendisine ulaşarak iş yeriyle ilgili dava bulunduğunu, davaya rapor düzenleyecek bilirkişiyi tanıdığını ve raporun olumlu yazılması için bilirkişiye verilmek üzere kendisinden 9500 dolar istediğini iddia ederek Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

        AA'da yer alan habere göre müşteki M.N.A, şikayetinde ayrıca eskiden belediye başkanlığı da yapan Mustafa Gül'ün iş yerinin çevresine gelip fotoğraf çektiğini gördüğünü, bu nedenle de tedirginlik yaşadığını kaydetti.

        M.N.A'nın para vermeye zorlandığı iddiası üzerine Başsavcılığın koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında daha önceden seri numaraları alınmış banknotlar, şüpheliye verildi.

        Bir süre sonra Mustafa Gül'ün evine operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, seri numaraları alınan bu banknotlar ele geçirildi.

        Mustafa Gül, "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alındı.'da eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, ilçedeki bir esnafın şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 'Nüfuz ticareti' ve 'Dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Kemer'de 2 işletmesi bulunan esnaf M.N.A., eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün kendisiyle irtibat kurarak iş yerlerinden biriyle ilgili dava bulunduğunu, davaya rapor düzenleyecek bilirkişiyi tanıdığını, sorun yaşamaması için bu kişiyle olumlu rapor yazılması hususunda görüştüğünü, 10 bin dolar karşılığında anlaşıp, 500 dolarını da kendi adına söylediğini, kalan paranın da raporun yazımına müteakip talep edileceğini, aksi halde sorun yaşayacağını söylediğini, Mustafa Gül'ün iş yerinin çevresine gelip fotoğraf çektiğini ve bu nedenlerle tedirginlik duyduğunu beyan ederek şikayetçi oldu. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. M.N.A.'nın seri numaraları alınan banknotları teslim etmesinin ardından Mustafa Gül'ün evinde arama yapıldı. Aramalarda seri numaraları alınan paralar ele geçirildi. Eski Belediye Başkanı Mustafa Gül 'Nüfuz ticareti' ve 'Dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alındı.

