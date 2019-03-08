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Adana'da kıskançlık yüzünden çıkan kavgada dini nikahla birliktelik yaşadığı eşini ve kızını bıçaklayarak yaralayan koca yakalandı. Zanlı tutuklanırken, 8 bıçak darbesi alan kadın kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
KISKANÇLIK YÜZÜNDEN BOŞANDI
İHA'nın haberine göre olay, merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde 4 Mart günü akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Neşe D. (34) bir süre önce asansör tamiri işi yapan Murat Ç.'den (35) kendisini kıskandığı, hayatına çok karıştığı için boşandı. İki kız bir erkek çocuğu olan çift boşanmasına rağmen daha sonra dini nikahla tekrar birlikte yaşamaya başladı. Ancak kocanın kıskançlığı nedeniyle sorunlar giderek büyümeye başladı.
8 BIÇAK DARBESİYLE AĞIR YARALANDI
Sürekli kavga eden çift, 4 Mart akşamı yine kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Evde çocukların olduğu sırada Murat Ç. eşini darp etmeye başladı. 13 yaşındaki H.Ç. araya girmeye çalıştı ancak başaramadı. Genç kadın balkona kaçıp kurtulmak istedi ancak buraya da gelen Murat Ç. kadını darp etmeye devam etti. Bu sırada genç kadın kendini kurtarmak için balkondaki saksıları eşine fırlatınca aşağıdaki otomobilin üzerine düştü. Murat Ç. daha sonra bıçakla eşine saldırdı. H.Ç. araya girmek istedi ancak Murat Ç. kızını da bıçakladı. Kocanın vahşetine diğer 2 çocuk da tanık oldu. Neşe D. aldığı 8 bıçak darbesiyle ağır yaralandı.
KOMŞULAR POLİSİ ARADI
Sesleri duyan komşuları polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Murat Ç. ise kızını ve eşini yaralı olarak bırakıp kaçtı. Olay yerine gelen ambulans ile anne kız Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Anne ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Bu arada olay yerine gelen polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
ANNE YOĞUN BAKIMDA, ÇOCUKLAR YURTTA
Yaralanan kız çocuğu H.Ç. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. H.Ç.'nin taburcu olduktan sonra polis tarafından olay hakkında psikolog eşliğinde çocuk şube müdürlüğünde ifadesi alındı. Daha sonra da 2 kardeşiyle birlikte devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildi. Anne Neşe D.'nin ise yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Genç kadının hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.
YAKALANIP TUTUKLANDI
Olaydan sonra kaçan Murat Ç., polis tarafından yakalandı. Murat Ç. ilk ifadesinde eşini kıskandığı için tartıştıklarını belirterek, tartışmanın büyümesi sonrası ve eşinin kendisine küfür etmesi nedeniyle kavgaya dönüştüğünü, istemeyerek bıçakladığını pişman olduğunu söylediği ileri sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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