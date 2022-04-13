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Eski Köye Yeni Adet filminin konusu ve oyuncuları: Eski Köye Yeni Adet filmi konusu neyi anlatıyor?

Bülent Emrah Parlak'ın başrolünü oynadığı 2018 yapımı komedi filmi Eski Köye Yeni Adet, bu akşam ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Peki, Eski Köye Yeni Adet filminin oyunuları kimlerdir ve filmin konusu nedir? İşte Eski Köye Yeni Adet filmi ile ilgili bilgiler...

Eski Köye Yeni Adet filminin konusu ve oyuncuları: Eski Köye Yeni Adet filmi konusu neyi anlatıyor?

Eski Köye Yeni Adet oyuncuları kimler? Eski Köye Yeni Adet filmi konusu nedir? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte oldukça eğlenceli bir film olan Eski Köye Yeni Adet hakkında detaylar haberimizde...

ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ KONUSU NEDİR?

1990'ların sonunda köye bir sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrol için spiral takar. Sağlık ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri toplanıp kadınlara takılan cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken, birbirinden komik yanlış anlamalarla aletin bir mikrofon olduğuna dair kanaat getirirler.

Bundan sonra devletin kulağının her an kendilerinde olduğunu ve dinlendiklerini zanneden erkekler, kadınların yanında politik hiçbir meseleden bahsetmemeye, onlara daha kibar davranmaya özen gösterir. Devletten takdir görmek ve sesini duyurabilmek için kadınlardaki mikrofona hazır ola geçerek Vatan Sana Canım Feda diye bağırırlar.

Bu yanlış anlama çözülene kadar her şey değişecektir. Filmin çekimleri İstanbul'un Beykoz ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçelerinde yapıldı. Ayvacık'taki Asos bölgesinde yer alan Kulfal ve Tamış Köyleri, filmin geçtiği alanlardır.

ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Bülent Emrah Parlak
Nail Kırmızıgül - Naci
Füsun Demirel
Burcu Gönder Parlak
Haki Biçici
Gülhan Tekin
Metem Yılmazkaya
Osman Akça
Ali Rıza Tanyeli
Muhammed Cangören
Asiye Dinçsoy
Gürsu Gür
Nülufer Kılıçarslan
Ali Rıza Kubilay
Güner Özkul
Derya Karadaş
Nursel Köse

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