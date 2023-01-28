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Eski Papa 16. Benedictus, 'uykusuzluk nedeniyle istifa etti'

Geçen ay 95 yaşında ölen emekli Papa 16. Benedictus’un, 2013'teki tarihi istifa kararında yıllardır yaşadığı uykusuzluk sorununun ‘temel sebep’ olduğu belirtildi.

Eski Papa 16. Benedictus, 'uykusuzluk nedeniyle istifa etti'
BBC TÜRKÇE

Almanya doğumlu eski papa 31 Aralık’ta 95 yaşındayken hayatını kaybetmeden yaklaşık 2 ay önce, resmi biyografisinin yazarı Peter Seewald’a bir mektup yazarak istifa kararının arka planını anlatmıştı.

Alman Focus dergisinde dün kısmen yayımlanan mektupta 16. Benedictus istifa kararının 'temel sebebin' yıllardır yaşadığı uykusuzluk sorunu olduğunu söylüyor.

Alman gazeteci-yazar Peter Seewald, eski papanın beklenmedik istifa kararıyla ilgili komplo teorilerine son vermek için mektubun içeriğini açıklamaya karar verdiğini söyledi. 16. Benedictus, papaların ölene kadar görevde kalma geleneğini 600 yıldır bozan ilk isim olmuş ve Katolik dünyasında büyük bir şok etkisi yaratmıştı.

Papa Şubat 2013’te istifa kararını şu sözlerle açıklamıştı:

“İlerleyen yaşım yüzünden gücümün bu görevi gerektiği gibi ifa etmeye yetmediği kanaatine vardım… Hızlı değişimlerin yaşandığı ve inanç dünyasıyla ilgili önemli sorularla çalkalanan bugünün dünyasında Aziz Pietrus’un teknesini yönetmek ve İncil’i ilan etmek için hem beden hem de ruh gücü gerekiyor, son aylarda benim bu gücüm o kadar azaldı ki, bana emanet edilen görevi iyi idare edemediğimi kabul etmem gerekiyor.”

Seewald’ın açıkladığı mektuba göre 16. Benedictus, 2005’te papa seçilmesinden sonra neredeyse sürekli olarak ciddi uyku sorunları yaşıyordu.

Görevini sürdürebilmek için doktorun tavsiye ettiği ‘’güçlü’’ uyku ilaçlarını kullanmaya başlamıştı.

Ancak Mart 2012’de Meksika ve Küba gezisine çıkan Papa’nın burada yaşadığı bir kaza, durumun sürdürülebilir olmadığını gösterdi.

Sabah elinde ‘’tamamen kana bulanmış’’ bir mendille uyanan Papa’nın muhtemelen gece banyoda düştüğü anlaşıldı. Bu olay üzerine doktoru 16. Benedictus’a uyku ilaçlarının dozunu azaltmasını tavsiye etti.

Doktoru papaya, yurtdışı gezilerinde öğleden sonraları dinlenmeye ayırmasını da önerdi.

Ertesi yıl Brezilya’da milyonlarca kişinin katılımıyla Dünya Gençlik Günü etkinliği planlanıyordu. Uykusuzluk kaynaklı sağlık durumunun bu geziyi yapmasına izin vermeyeceğini anlayan Papa, Temmuz 2013’teki bu etkinliğe bir sonraki papanın katılmasını sağlamak için öncesinde istifa etmeye karar verdi.

Yazar Peter Seewald, 16. Benedictus’un bu istifa kararı sonrası ortaya atılan ve ölümünden sonra da yeniden gündeme getirilen iddia ve şüphelere açıklık getirmek istediğini söyledi.

Eski papanın ‘’şantaj ve baskı’’ sonucu istifa ettiği gibi iddiaları yalanlayan Seewald, ‘’Komplo teorileri ve yanlış spekülasyonların sona ermesini umuyorum’’ dedi.

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