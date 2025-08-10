Habertürk
        Haberler Gündem Eski sağlık bakanlarından Halil Şıvgın vefat etti - Güncel haberler

        Eski sağlık bakanlarından Halil Şıvgın vefat etti

        Eski sağlık bakanlarından Halil Şıvgın, 75 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2025 - 00:21 Güncelleme: 10.08.2025 - 00:21
        Eski sağlık bakanlarından Halil Şıvgın vefat etti
        AA'nın haberine göre, bir süredir özel Başkent Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Şıvgın'ın akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

        Şıvgın'ın cenaze programının henüz netleşmediği bildirildi.

        DERVİŞOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın için taziye mesajı yayımladı.

        Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Milletimize hizmetleriyle iz bırakmış, 46. Hükümet'te Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, 47. Hükümet'te ise Sağlık Bakanı olarak görev yapmış değerli devlet ve siyaset insanı, kıymetli büyüğümüz Halil Şıvgın'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #Halil Şıvgın
        #son dakika
        #son dakika haber
