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Haberler Gündem 3. Sayfa Eski sevgili dehşetinde kan donduran yeni görüntü! - Son dakika haberleri
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Eski sevgili dehşetinde kan donduran yeni görüntü!

İstanbul'da, Murat Özay, eski sevgilisinin başka birisiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle dehşet saçtı. Saldırgan açtığı ateş sonrası 2 kadın toplam 5 kişiyi silahla yaraladı. Saldırıdan yeni görüntüler ortaya çıktı. Yeni görüntülerde saldırganın börekçi dükkanına girerek Birkan Y.'yi vurması kameraya yansıdı

Eski sevgili dehşetinde kan donduran yeni görüntü! - Son dakika haberleri
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DHA

İstanbul Silivri'de, Ali Bey Mahallesi Çetin Sokak'taki olay dün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Murat Özay (53), bir süre önce Sevcan Ö. (35) isimli kadından ayrıldı. Sevcan Ö.'nün ayrılık sonrasında aynı sokakta bulunan esnaf Birkan Y. (41) ile ilişki yaşadığını ileri süren Murat Özay dehşet saçtı.

ÇOCUĞUNUN YANINDA KADINA ATEŞ ETTİ

DHA'da yer alan habere göre silahıyla Sevcan Ö.'nin karşısına çıkan Özay, sokak ortasında kadının çocuğunun yanında art arda ateş etti. Sevcan Ö. olay yerinde ağır yaralandı.

EV ARKADAŞI DA AĞIR YARALANDI

Sevcan Ö.'nün yanında bulunan ev arkadaşı kadın İlçin S. de çocuğunun yanında silahtan çıkan ateş sonucu ağır yaralandı. Murat Özay, daha sonra börekçi dükkanı bulunan Birkan Y.'nin yanına giderek ağır yaraladı.

POLİS MÜDAHALE EDİP SİLAHINI ALDI

Bu sırada yoldan geçen Murat A. da seken mermilerden yaralandı. Murat Özay, olaydan sonra sokak ortasında silahla dururken çevredeki esnaf ve yakında bulunan polis ekipleri müdahale edip silahını elinden aldı.

5 KİŞİ HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bu sırada saldırganın elinden silahı almaya çalışan esnaf Ünal P. de yaralandı. Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı.

4 YARALININ DURUMU CİDDİ

Tedavileri devam eden yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı yerde güvenlik önlemi alarak sokağı kapatırken, olay yerine çok yakın bir okul olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Silah seslerini duyan veliler, paniğe kapılarak okula gitti. Şüpheli Murat Özay olay yerinde yakalanırken, üzerinde kesici alet, silah ve silaha ait iki şarjör ile toplam 54 mermi çekirdeği bulundu. Şüpheli, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Özay bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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