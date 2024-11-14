Eski sevgilinin intikamı YouTuber'ın başını yaktı

Ataşehir'de geçen yıl ekim ayında bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturmanın ardından harekete geçen polis ekipleri, şubat ayında masaj salonuna operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltı.

İHA'nın haberine göre, gözaltına alınıp tutuklanan 4 şüphelinin ihbarı yapan kendisini sosyal medya fenomeni olarak tanıtan Nehir Ayaz, eski sevgilisi Youtuber Kerem Balin ile Balin'in eniştesi ve kuzeni olduğu anlaşıldı.

İhbarda, Nehir Ayaz'ın kadınları pazarladığı, salona gelecek müşterileri kendisine ait Instagram hesabından iletişim kurarak temin ettiği belirtildi. Ayaz kendisinin de içinde olduğu çeteyi çökertmek için ihbar yapan kişinin de kendisi olduğunu ifade etti.

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FUHUŞ YAPTIĞINI VE KAZANDIĞI PARANIN BİR KISMINI SEVGİLİSİNE VERDİĞİNİ SÖYLEDİ

Ayaz, Balin'le birlikte olduğu süre içinde Denizli'de fuhuş yaptığını, fuhuş amacıyla internet üzerinden ilan verip, kazandığı paradan sevgilisine pay da verdiğini anlattı. Ayaz, Balin'in kuzeni ve eniştesinin de müşterilerin ulaşımını yaptığını ve onların da pay aldığını, bir süre sonra ayrıldıklarını ve yine de eski sevgilisinin eniştesinin kendisinden para aldığını öne sürdü. Daha sonra Balin'in İstanbul Ataşehir'de masaj salonu açıp masaj adı altında fuhuş yaptırarak para kazandıklarını öğrendiğini söyleyen Ayaz, akabinde bu durumu polise ihbar ettiğini ifade etti.