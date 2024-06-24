Eski sevgilisi başından vurdu! Geride kalan görüntü kahretti

Konya'da Arafa Yıldırım (44), marketten ekmek alıp, evine dönen eski sevgilisi Ümmü Döğer'i (42), apartman girişinde tabancayla vurup, aynı silahla intihara kalkıştı.

DHA'da yer alan habere göre hastaneye kaldırılan yaralılardan 4 çocuk annesi Döğer kurtarılamadı.

Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde bir sitenin girişinde meydana geldi. Ev kadını Ümmü Döğer, marketten ekmek alıp evine dönerken apartman girişinde Karayolları’nda çalışan eski sevgilisi Arafa Yıldırım ile karşılaştı. Yıldırım, yanındaki tabancayla Döğer'i vurdu.

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ÇEVREDEKİLER ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Yaralanan Döğer, kaçarak apartmana girdi. Bu sırada çevredekiler de Yıldırım'a 'Dur yapma' diye seslenerek engel olmaya çalıştı. Ancak Yıldırım, Ümmü Döğer'in peşinden gidip apartman içinde peş peşe ateş etti. Ardından apartmandan çıkan Arafa Yıldırım, bu kez tabancanın namlusunu kendi başına dayayıp, tetiği çekti.

BAŞINDAN VE GÖĞSÜNDEN VURDU

İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Sırtından, göğsünden ve başından yaralanan Ümmü Döğer, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Konya Numune Hastanesi'ne sevk edilip ameliyata alınan Arafa Yıldırım'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.