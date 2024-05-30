Eski sevgilisi öldürdü!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Yine saplantılı bir adam kadını öldürdü. 5 yıl önce ayrıldığı sevgilisinin başka biriyle nişanlandığını öğrenen adam dehşet saçtı. 1000 km yol gelip genç kadına sokakta pusu kurdu ve başından vurarak öldürdü.
Giriş: 30.05.2024 - 23:11 Güncelleme: 30.05.2024 - 23:12
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Yine saplantılı bir adam kadını öldürdü.
5 yıl önce ayrıldığı sevgilisinin başka biriyle nişanlandığını öğrenen adam dehşet saçtı.
1000 km yol gelip genç kadına sokakta pusu kurdu ve başından vurarak öldürdü.
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