FETÖ soruşturması kapsamında itirafçı olduktan sonra serbest bırakılan eski tuğgeneral Serdar Atasoy, tanık olarak dinlendiği mahkemede itiraflarını geri çekmişti.

Daha önce 2015’e kadar örgüt içerisinde kaldığını ve teğmen rütbesini FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen’in taktığını beyan eden Atasoy, mahkemede "Yıllar önce örgütle temasımı kesmiş bir insanım. Zaten o zaman örgüt olduğunu bilseydim böyle bir yapı içerisinde olmazdım" dedi.

Bu durumun tutanakla bildirilmesi üzerine Atasoy’un yargılandığı Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi yakalama kararı çıkarttı. Karar doğrultusunda Atasoy yakalandı. Mahkemede yakalama kararı yüzüne okunan Atasoy, tutuklanarak cezaevine gönderildi.