Eski Twitter yöneticisi Dailsey: Elon Musk ne yaptığını bilmiyor

2015-2020 yılları arasında Twitter'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika birimlerinin başkan yardımcılığını yapan Bruce Dailsey, Elon Musk'ın Twitter'da "ne yaptığını bilmediğini" ve "herkesi alarma geçirdiğini" söyledi.
The Guardian'da yer alan habere göre, Twitter'ın eski yöneticilerinden Dailsey, dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından binlerce kişiyi işten çıkarmasına ilişkin konuştu.
"NE YAPTIĞINI BİLMİYOR"
Bir podcast'e konuk olan Dailsey, "Bence Elon gelip her şeyi çözeceğini düşündü. Tüm bu satın alma ile birlikte yaptığı her eylem açıkça şunu söylüyor: Ne yaptığını bilmiyor." dedi.
Daisley, Musk'ın "mavi tik" sahibi kullanıcılardan ayda 8 dolar talep etme planını da eleştirdi ve doğrulanmış kullanıcıların meşruluğunu "cep harçlığıyla" değiştirmeye başladığını söyledi.
Musk, şirkette işten çıkarmalara başladığını duyurmuş, şirketin bazı çalışanları işten çıkarıldıklarını bildiren e-posta aldıklarını açıklamıştı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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