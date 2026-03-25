Eskişehir'de 4 bin fidan dağıtılacak

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 4 bin fidan dağıtacak
Eskişehir'de Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı
Giriş: 25.03.2026 - 11:25 Güncelleme:
Eskişehir'de Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.
Yeşil alan miktarını artırmak ve ağaç sevgisini aşılamanın hedeflendiği etkinlik kapsamında hafta boyunca kentin farklı noktalarında toplam 4 bin fidanın toprakla buluşturulmak üzere vatandaşlara ulaştırılacağı belirtildi.
Fidanlarını teslim alan vatandaşlar, doğaya katkı sağlayacak olmanın mutluluğunu yaşarken, yetkililer ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ