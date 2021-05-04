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HaberlerGündemSON DAKİKA: Vahşette yeni savunma! "Katil dışarda" Haberler
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Tokkal ailesinin cinayet zanlısı: Ben burada olmaya razıyım, yeter ki katili bulun

Eskişehir'de, Emel (41) ve İlkay (42) Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Şerif Boğa'nın (29),yargılanmasına devam edildi. Korkunç olayda, hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istenen Boğa, cinayet suçlamasını kabul etmeyerek, "Katil dışarıda, 50 kez söyledim, ben yapmadım. Ben burada yatmaya razıyım, yeter ki katili bulun" dedi

SON DAKİKA: Vahşette yeni savunma!
Eskişehir'de vahşette mütalaa açıklandı
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DHA

Eskişehir´de cep telefonu satış ve tamiri yapan İlkay Tokkal, eşi Emel Tokkal ve oğulları Ali Doruk, şubat ayında evlerinde bıçaklanarak öldürüldü.

DHA'nın haberine göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından özel ekip kuruldu. Çevredeki 450 mobese ile güvenlik kameralarından 700 saatlik görüntüyü inceleyen polis ekipleri, İlkay Tokkal´ın, olayın ardından kendisini yere atarak gözyaşı döken eski ortağı, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Şerif Boğa´nın katil zanlısı olduğunu belirledi.

Boğa, gözaltına alındı. Boğa´nın evinin bodrumunda yapılan aramada ele geçirilen kanlı çorap ve ayakkabı ile kıyafetler, Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü´nde öldürülen Tokkal ailesi üyelerinden alınan kan ve DNA örnekler ile karşılaştırıldı. Yapılan incelemede Boğa'ya ait eşyalardaki kan lekeleri kurbanlara ait kan örnekleriyle eşleşti.

Kamera görüntülerinde Boğa´nın taksi ile gidip geldiği, kendisine inşaat işçisi görüntüsü vermek için yırtık ayakkabı, inşaat eldiveni, bere, maske ve kapüşonlu mont giydiği, belinde mezura taşıdığı tespit edildi. Katil zanlısının 73 dakika kaldığı evde cinayetlerin ardından Emel Tokkal´ın cep telefonunu aldığı, İlkay Tokkal´ın dolabından kıyafet seçip kanlı pantolonunu beyaz poşete koyarak, dışarı çıktığı saptandı. Mehmet Şerif Boğa, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2'NCİ DURUŞMA BUGÜN GÖRÜLDÜ

Hakkında `canavarca hisle eziyet çektirerek birden fazla kişiyi kasten öldürme´ suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Eskişehir 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açılan Mehmet Şerif Boğa´nın yargılanmasına bugün devam edildi. Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 2'nci duruşmaya katil zanlısı Boğa, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Cinayet suçlamasını kabul etmeyen Boğa, gerçek katilin dışarda olduğunu öne sürerek, "Adaletinize güveniyorum. Benim vicdanım rahat. Ben böyle bir şey yapmadım. Ben 3 saat önce İlkay ağabeyin yanındaydım. Benimle şakalaştı. Yanımızda arkadaşları vardı, aradığınız katil ben değilim. Katil dışarıda, 50 kez söyledim. Ben yapmadım. Ben burada yatmaya razıyım, yeter ki katili bulun" dedi.

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Sanık Boğa´nın savunmasının ardından duruşma savcısı dava hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Boğa için İlkay Tokkal'a yönelik 'Canavarca hisle, eziyet çektirerek kasten öldürme', eşi Emel Tokkal için 'Canavarca hisle, eziyet çektirerek kasten öldürmek ve delilleri yok etme' ve 4 yaşındaki Ali Doruk Tokkal'ı 'kasten öldürme ve delilleri yok etme´ suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Şerif Boğa´nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 25 Mayıs'a erteledi.

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