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        Eskişehir'de kar yağışı

        ESKİŞEHİR'de gece yarısından sonra aralıklarla etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 09:35 Güncelleme: 10.01.2024 - 09:40
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        Eskişehir'de kar yağışı
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        ESKİŞEHİR'de gece yarısından sonra aralıklarla etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

        Eskişehir'de hava sıcaklığı 1 dereceye düşerken, gece yarısından sonra etkili olan mevsimin ilk kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışının ardından Karayolları ekipleri, Eskişehir-Ankara ve Bursa kara yollarında, Büyükşehir Belediyesi ise kent merkezi ile kırsal mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı da beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 1 derece olurken, kar yerini güneşli havaya bırakacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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