Eskişehir'e şehit ateşi düştü (4)
ŞEHİDİNCENAZESİ ESKİŞEHİR'E GETİRİLDİ
Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin´in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Şırnak 23´üncü Piyade Tümen Komutanlığı´nda düzenlenen törenin ardından Eskişehir´e getirildi. Uçakla getirilen Şehit Evcin´in cenazesini Eskişehir 1´inci Ana Jet Üssü'nde; ailesi ile yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile askeri erkan karşıladı. Şehit Evcin, yarın Reşadiye Camisi´nde kılınacak cenaze namazının ardından Alpu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi´nde toprağa verilecek.
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