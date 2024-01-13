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        Eskişehir'e şehit ateşi düştü (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 19:25 Güncelleme: 13.01.2024 - 19:30
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        Eskişehir'e şehit ateşi düştü (4)
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        ŞEHİDİNCENAZESİ ESKİŞEHİR'E GETİRİLDİ

        Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin´in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Şırnak 23´üncü Piyade Tümen Komutanlığı´nda düzenlenen törenin ardından Eskişehir´e getirildi. Uçakla getirilen Şehit Evcin´in cenazesini Eskişehir 1´inci Ana Jet Üssü'nde; ailesi ile yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile askeri erkan karşıladı. Şehit Evcin, yarın Reşadiye Camisi´nde kılınacak cenaze namazının ardından Alpu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi´nde toprağa verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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