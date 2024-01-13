Eskişehir'e şehit ateşi düştü (4)

ŞEHİDİNCENAZESİ ESKİŞEHİR'E GETİRİLDİ

Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin´in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Şırnak 23´üncü Piyade Tümen Komutanlığı´nda düzenlenen törenin ardından Eskişehir´e getirildi. Uçakla getirilen Şehit Evcin´in cenazesini Eskişehir 1´inci Ana Jet Üssü'nde; ailesi ile yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile askeri erkan karşıladı. Şehit Evcin, yarın Reşadiye Camisi´nde kılınacak cenaze namazının ardından Alpu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi´nde toprağa verilecek.