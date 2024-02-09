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        Eskişehir'de öğretim üyesi ve kızı, trafik kazasında hayatını kaybetti

        ESKİŞEHİRTeknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel (47), kullandığı otomobille karşı yönden gelen kamyona çarptı. Kazada Filiz Bayrakçı Karel ile kızı Yağmur Karel (15), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 15:48 Güncelleme: 09.02.2024 - 15:55
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        Eskişehir'de öğretim üyesi ve kızı, trafik kazasında hayatını kaybetti
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        ESKİŞEHİRTeknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel (47), kullandığı otomobille karşı yönden gelen kamyona çarptı. Kazada Filiz Bayrakçı Karel ile kızı Yağmur Karel (15), hayatını kaybetti.

        Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddesi'nde meydana geldi. Filiz Bayrakçı Karel kullandığı 26 UC 635 plakalı otomobille, karşı yönden gelen M.K. (38) idaresindeki 26 SU 100 plakalı su kamyonuna çarptı. Kazada Filiz Bayrakçı Karel, kızı Yağmur Karel ile kamyon şoförü M.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Filiz Bayrakçı Karel ile kızı Yağmur, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        ÜNİVERSİTEDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Öte yandan Eskişehir Teknik Üniversitesi, kazada ölen öğretim üyesi Filiz Bayrakçı Karel ve kızı Yağmur Karel için başsağlığı mesajı yayımladı. Üniversite mesajında, "Bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel ve kızı Yağmur Karel'i kaybetmiş olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm ESTÜ ailesine başsağlığı dileriz" denildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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