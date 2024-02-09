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        Eskişehir'de öğretim üyesi anne ve kızı trafik kazasında hayatını kaybetti

        Eskişehir'de, otomobilin kamyonla çarpışması sonucu anne ile kızı yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 15:13 Güncelleme: 09.02.2024 - 15:22
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        Eskişehir'de öğretim üyesi anne ve kızı trafik kazasında hayatını kaybetti
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        Eskişehir'de, otomobilin kamyonla çarpışması sonucu anne ile kızı yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

        Filiz Bayrakçı Karel (47) idaresindeki 26 UC 635 plakalı otomobil, Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddesi'nde, M.K'nin (38) kullandığı 26 SU 100 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel ve kızı Yağmur Karel (15) ile kamyon şoförü M.K. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Filiz Bayrakçı Karel ile kızı Yağmur Karel, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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