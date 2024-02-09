Eskişehir'de öğretim üyesi anne ve kızı trafik kazasında hayatını kaybetti

Filiz Bayrakçı Karel ile kızı Yağmur Karel, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel ve kızı Yağmur Karel (15) ile kamyon şoförü M.K. yaralandı.

Eskişehir'de, otomobilin kamyonla çarpışması sonucu anne ile kızı yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

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