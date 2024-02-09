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        Eskişehir'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan zanlı yakalandı

        Eskişehir'de, İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından terör örgütü DHKP/C propagandası yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 13:17 Güncelleme: 09.02.2024 - 13:23
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        Eskişehir'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan zanlı yakalandı
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        Eskişehir'de, İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından terör örgütü DHKP/C propagandası yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Özel Harekat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, terör propagandası şüphelisi Muslum Koyun'un yakalanması amacıyla Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Şirin Sokak'ta bir eve baskın yaptı.

        Operasyonda, İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin terör örgütü DHKP/C'nin propagandasını yapar nitelikte paylaşımda bulunduğu belirlenen zanlı yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri devam eden Muslum Koyun, 14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimleri'nde Yeşil Sol Partiden (YSP) Eskişehir üçüncü sıra milletvekili adayı olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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