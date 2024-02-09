Eskişehir'de terör propagandasına gözaltı (2)
TUTUKLANDI
Eskişehir'de6 Şubat'taki terör saldırısının ardından sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı belirlenip, gözaltına alınan Müslüm Koyuncu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra Sulh Ceza Hakimliği´ne çıkarılan Koyuncu, tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.
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