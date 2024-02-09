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        Eskişehir'de terör propagandasına gözaltı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 16:58 Güncelleme: 09.02.2024 - 16:58
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        Eskişehir'de terör propagandasına gözaltı (2)
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        TUTUKLANDI

        Eskişehir'de6 Şubat'taki terör saldırısının ardından sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı belirlenip, gözaltına alınan Müslüm Koyuncu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra Sulh Ceza Hakimliği´ne çıkarılan Koyuncu, tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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