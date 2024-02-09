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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi

        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Bilecikliler Derneği'ni ziyaret etti, Gündoğdu Mahallesi'nde vatandaşları dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 16:18 Güncelleme: 09.02.2024 - 16:27
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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi
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        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Bilecikliler Derneği'ni ziyaret etti, Gündoğdu Mahallesi'nde vatandaşları dinledi.

        Hatipoğlu, Eskişehir Bilecikliler Derneği Başkanı İrfan Öz ve üyelere gerçekleştirdiği ziyaretinde, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

        Bileciklilerin Eskişehir'e her zaman değer kattığını ifade eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

        "Eskişehir'de Bileciklilerin çok ağırlığı var. Yaklaşık 50 bin Bileciklinin Eskişehir'de yaşadığı söyleniyor. Bilecikliler her zaman AK Parti'de üst sıralarda tutulmuş, el üstünde tutulmuş. Yaklaşan yerel seçimlerde hem sizlerle hem de kentimizin tüm paydaşlarıyla el ele vererek, Eskişehir'imizi kalkındıracağımıza inanıyorum. Eskişehir'in çözülmesi gereken birçok sorunu var. Bu sorunların çoğu yatırıma bağlı. Bu yatırımlar yapılmadan bu işleri çözmek imkansız. Çevre yolu, trafik, altyapı ve imar düzenlemeleri bu sorunların başında geliyor. İnşallah talibi olduğumuz bu göreve geldiğimizde tüm sorunları aşarak, vatandaşlarımızı rahatlatacağız."

        - "Tramvayı Gündoğdu'ya getireceğiz"

        Hatipoğlu, Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Sevgi Doğan'ı ziyaretinde ise mahallede yaşanan sıkıntılar hakkında bilgiler alarak, esnafı gezip çözümü istenen sorunları dinledi.

        Vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Hatipoğlu, yaptığı konuşmada, "Tramvayı Gündoğdu'ya getireceğiz. Rahat ulaşım tüm vatandaşlarımızın hakkıdır." dedi.

        Mahalle halkının sorunlarının çözümü için gerekli projelerin hazırlandığını, 25 yılda yapılmayan düzenlemelerin AK Parti belediyeciliği döneminde 2 yıl içinde yapılacağını ifade eden Nebi Hatipoğlu, şunları bildirdi:

        "Özellikle önce mahallelerimizin ardından da Eskişehir'imizin çehresinin değişmesi gerekiyor. Bunun çözümü imar düzenlemesidir. Mevcut yerel yönetimler 25 yıldır 24 dairede kentsel dönüşüm yaptı. Belli ki bu işi yapmaya ne niyetleri ne de güçleri var. Bunları yaparsak biz yaparız. Ayrıca, kentimizdeki her mahallemize birçok amaca hizmet eden kapalı pazar yerleri inşa edeceğiz. Bu alanlar mahallelilerin toplanma ve sosyalleşme yeri olacak. Mesela üst katı düğün salonu, yanı gençler için spor alanları, sosyal tesisler ve cenazelerimiz için taziye evleri bile yer alacak. Bu işler belediyelerin işleridir. Bunca yıldır yapılmamış ama biz bunların hepsini yapacağız. Gündoğdu Mahallesi şehre en yakın yerlerden biri ama ulaşım sorunları nedeniyle sorunlar yaşanmaya devam ediyor. Bu sorunun çözümü çerçevesinde tramvayı da buraya getireceğiz. Rahat ulaşım tüm vatandaşlarımızın hakkıdır. Bunun yanı sıra bir caddemizi güzel bulvar yapacağız ve buradaki dükkan sorunu da çözülmüş olacak."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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