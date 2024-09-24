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        Eskişehir'de zimmetine 1,5 milyon lira geçiren bankacı gözaltında

        ESKİŞEHİR'de çalıştığı özel banka şubesinde, yaşlılara ait az kullanılan ve 'Uyuyan hesap' olarak adlandırılan 20 müşteri hesabından yaklaşık 1,5 milyon lira zimmetine geçirdiği tespit edilen Onur U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 15:39 Güncelleme: 24.09.2024 - 15:45
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        Eskişehir'de zimmetine 1,5 milyon lira geçiren bankacı gözaltında
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        ESKİŞEHİR'de çalıştığı özel banka şubesinde, yaşlılara ait az kullanılan ve 'Uyuyan hesap' olarak adlandırılan 20 müşteri hesabından yaklaşık 1,5 milyon lira zimmetine geçirdiği tespit edilen Onur U., gözaltına alındı.

        Kentteki özel bir bankada çalışan Onur U., 70 yaş üstünde ve az kullanılan banka hesaplarından zimmetine para geçirdi. Bir müşteri, hesaplarında kendisinden habersiz işlem yapıldığını fark edip ihbarda bulundu. Özel banka görevlileri ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, bankacı Onur U.'nun müşteri hesaplarından zimmetine yaklaşık 1,5 milyon lira para geçirdiği tespit edildi. Bankada yakalanan Onur U., sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çok borçlandığı için zimmetine para geçirdiğini itiraf eden Onur U., işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edilip savcılık sorgusuna alındı. Banka tarafından Onur U.'nun işlem yaptığı tüm hesaplar incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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