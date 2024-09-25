Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        'Yan bakma' kavgasında, fabrika işçisini öldüren sanığa 28 yıl hapis

        ESKİŞEHİR'de 2 grup arasında çıkan kavgada fabrika işçisi Ali Aksu'yu (23) göğsünden bıçaklayıp öldüren Ahmet Tıkız (23), tutuklu yargılandığı mahkemede, 2 suçtan 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 12:51 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Yan bakma' kavgasında, fabrika işçisini öldüren sanığa 28 yıl hapis
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR’de 2 grup arasında çıkan kavgada fabrika işçisi Ali Aksu’yu (23) göğsünden bıçaklayıp öldüren Ahmet Tıkız (23), tutuklu yargılandığı mahkemede, 2 suçtan 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Tıkız, son savunmasında, "Bıçağı rastgele savurdum, kimseye kasıtlı bıçak savurmadım. Ali'ye karşı husumetim yoktur" dedi.

        Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çalışan iki işçi grubu, geçen yıl ağustos ayında servis otobüsünü bekledikleri durakta 'yan bakma' nedeniyle tartıştı. Çıkan arbedede Ahmet Tıkız, Ali Aksu'yu göğsünden bıçakla yaraladı. Şüpheliler kaçarken, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Aksu, kurtarılamadı. Polis, cinayet şüphelisi Ahmet Tıkız ile 8 fabrika işçisini, 50 saatlik güvenlik kamerasını izleyip tespit etti. Gözaltına alınan 9 şüpheli, polisteki ifadeleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ahmet Tıkız tutuklandı, diğer 8 şüpheli ise serbest bırakıldı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Ahmet Tıkız ile Müjdat S., Kerem Ç. ve Batuhan U. hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Davanın görülen karar duruşmasına tutuklu Ahmet Tıkız, taraf avukatları ile öldürülen Ali Aksu'nun ailesi katıldı.

        Sanık Ahmet Tıkız mahkemedeki son savunmasında; elindeki bıçakla öldürmek amacıyla hareket etmediğini belirterek, "Kasıtlı olarak hareket etmedim. Ben bıçağı rastgele savurdum, kimseye kasıtlı bıçak savurmadım. Maktul Ali'ye karşı bir husumetim yoktur" dedi.

        Tutuksuz sanıklardan Kerem Ç. de kendisini savunarak, "Olayın dağılması amacıyla kurusıkıyla havaya ateş açmışlığım vardır. Olayda kasıt yoktur. Maktulü tanımıyorum. Başsağlığı diliyorum" dedi.

        Savunmaların ardından mahkeme heyeti tutuklu sanık Ahmet Tıkız’a, olay sırasında Ali Aksu’yu göğsünden bıçakla 'Kasten öldürme' suçundan iyi hal indirimli 25 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca Tıkız, arbede sırasında gruptaki Hakan U.’yu bıçakla yaraladığı gerekçesiyle 'Haksız tahrik' ve iyi hal indirimli 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum etti. Tutuksuz sanıklardan Müjdat S., 'Yaralama' suçundan adli para cezası alırken, bu ceza da hükmün açıklanmasından geri bırakılmasına karar verildi. Tutuksuz sanık Batuhan U. ise 'Hakaret'ten adli para cezası alırken, onun cezasında da hükmün açıklanmasından geri bırakılmasına karar verildi. Tutuksuz sanık Kerem Ç. de 'Silahla tehdit' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

        KARAR İSTİNAF’A TAŞINIYOR

        Mahkeme kararının ardından, öldürülen Ali Aksu'nun ailesi karara tepki gösterdi. 25 yıllık hapis cezasında iyi hal indirimi de uygulandığını belirten Aksu ailesi, cezayı çok az bulduklarını ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini ifade etti. Aksu ailesinin avukatı Gencer Farmaka da Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanık hakkında verdiği hapis cezasına itiraz ederek, davayı Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf) taşıyacaklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti!
        22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti!
        Fenomenlere 8 ayda 89 milyon lira ceza
        Fenomenlere 8 ayda 89 milyon lira ceza
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        İsrail'den Lübnan'a yoğun saldırı!
        İsrail'den Lübnan'a yoğun saldırı!
        Cerrahpaşa Acil Servis’te son bir ayda iki vaka! Karaciğer nakline bile götürebilir
        Cerrahpaşa Acil Servis’te son bir ayda iki vaka! Karaciğer nakline bile götürebilir
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        OECD'den Türkiye için büyüme tahmini
        OECD'den Türkiye için büyüme tahmini
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a tepki!
        Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a tepki!
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        ESOGÜ Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Merkezi'ne "Uluslararası Sağlık Turizmi Yet...
        ESOGÜ Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Merkezi'ne "Uluslararası Sağlık Turizmi Yet...
        Geri dönüştürülmüş camlarla başladığı sanatta yüzlerce öğrenci yetiştirdi
        Geri dönüştürülmüş camlarla başladığı sanatta yüzlerce öğrenci yetiştirdi
        Oğlu 17 bıçak darbesiyle öldürülen baba: Caniler en ağır şekilde cezalandır...
        Oğlu 17 bıçak darbesiyle öldürülen baba: Caniler en ağır şekilde cezalandır...
        Eskişehir'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 3 sanık yargılanıyor
        Eskişehir'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 3 sanık yargılanıyor
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu'ndan Eskişehir Atatürk Stadyumu v...
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu'ndan Eskişehir Atatürk Stadyumu v...
        Eskişehir'de durdurulan kamyonetin kapılarının içinden kaçak sigaralar çıkt...
        Eskişehir'de durdurulan kamyonetin kapılarının içinden kaçak sigaralar çıkt...