'Yan bakma' kavgasında, fabrika işçisini öldüren sanığa 28 yıl hapis

ESKİŞEHİR’de 2 grup arasında çıkan kavgada fabrika işçisi Ali Aksu’yu (23) göğsünden bıçaklayıp öldüren Ahmet Tıkız (23), tutuklu yargılandığı mahkemede, 2 suçtan 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Tıkız, son savunmasında, "Bıçağı rastgele savurdum, kimseye kasıtlı bıçak savurmadım. Ali'ye karşı husumetim yoktur" dedi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çalışan iki işçi grubu, geçen yıl ağustos ayında servis otobüsünü bekledikleri durakta 'yan bakma' nedeniyle tartıştı. Çıkan arbedede Ahmet Tıkız, Ali Aksu'yu göğsünden bıçakla yaraladı. Şüpheliler kaçarken, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Aksu, kurtarılamadı. Polis, cinayet şüphelisi Ahmet Tıkız ile 8 fabrika işçisini, 50 saatlik güvenlik kamerasını izleyip tespit etti. Gözaltına alınan 9 şüpheli, polisteki ifadeleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ahmet Tıkız tutuklandı, diğer 8 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Ahmet Tıkız ile Müjdat S., Kerem Ç. ve Batuhan U. hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Davanın görülen karar duruşmasına tutuklu Ahmet Tıkız, taraf avukatları ile öldürülen Ali Aksu'nun ailesi katıldı. Sanık Ahmet Tıkız mahkemedeki son savunmasında; elindeki bıçakla öldürmek amacıyla hareket etmediğini belirterek, "Kasıtlı olarak hareket etmedim. Ben bıçağı rastgele savurdum, kimseye kasıtlı bıçak savurmadım. Maktul Ali'ye karşı bir husumetim yoktur" dedi. Tutuksuz sanıklardan Kerem Ç. de kendisini savunarak, "Olayın dağılması amacıyla kurusıkıyla havaya ateş açmışlığım vardır. Olayda kasıt yoktur. Maktulü tanımıyorum. Başsağlığı diliyorum" dedi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti tutuklu sanık Ahmet Tıkız’a, olay sırasında Ali Aksu’yu göğsünden bıçakla 'Kasten öldürme' suçundan iyi hal indirimli 25 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca Tıkız, arbede sırasında gruptaki Hakan U.’yu bıçakla yaraladığı gerekçesiyle 'Haksız tahrik' ve iyi hal indirimli 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum etti. Tutuksuz sanıklardan Müjdat S., 'Yaralama' suçundan adli para cezası alırken, bu ceza da hükmün açıklanmasından geri bırakılmasına karar verildi. Tutuksuz sanık Batuhan U. ise 'Hakaret'ten adli para cezası alırken, onun cezasında da hükmün açıklanmasından geri bırakılmasına karar verildi. Tutuksuz sanık Kerem Ç. de 'Silahla tehdit' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.