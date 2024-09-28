Destici: Netanyahu bu yaptıklarının bedelini misliyle ödeyecektir

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Arap ülkelerinin önemli bir kısmı da İsrail'e ses çıkartamıyor. Gazze'nin, Filistin'in, Lübnan'ın yanında dimdik duramıyor. Halbuki hem Filistin hem Lübnan, Arap Birliği'nin üyesi. O birliğe biri dokunuyorsa, birlik üyesi ülkelerin tamamının ona karşı net bir duruş sergilemesi gerekir. Hadi o askeri operasyona cesaret edemiyorsunuz, ekonomik ilişkilerinizi kesin. Siyasi ilişkilerinizi kesin, diplomatik ilişkilerinizi kesin. Bunu da yapamıyorlar. Netanyahu bu yaptıklarının bedelini misliyle ödeyecektir" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile birlikte memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Geçek Mahallesi'nde pekmez kaynatıp, bağ bozumuna katıldı. İkili bağda üzüm topladıktan sonra Eskişehir Valiliği tarafından yaptırılan Geçek Mahalle Konağı'nın açılışına katıldı. Programda Destici'nin yanı sıra Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Sivrihisar Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt, Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ve İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir yer aldı. Açılış konuşmalarının kurdele kesilirken, mahalle konağının açılışı yapıldı.

'AMERİKA, KATİLLERİN YANINDA DURMAYA DEVAM EDİYOR' BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, açılış programının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı hatırlatan Destici, "Öncelikle tabii terörist İsrail devletini ve onun şu anki sözde başbakanı katil Netanyahu'yu, soykırımcı kabinesini lanetliyorum. Dünyanın büyük çoğunluğunun bunu bir vahşet, bunu bir katliam, bunu bir soykırım olarak görüyor ve lanetliyor. BM'de bunun bir tezahürünü çok açık şekilde gördük ve neredeyse salonun tamamı işte Amerika, İngiltere ve onların kuklası olan birkaç devlet temsilcisi hariç salonun neredeyse tamamına yakını boşaldı, tepki gösterdi. Haklı bir tepki ve dünyanın bu tepkiyi daha da yükseltmesi gerekiyor. Ama Amerika, katillerin, soykırımcıların yanında durmaya devam ediyor ve o durduğu zaman bırakın bazı dünya devletlerini, işte Arap ülkelerinin bir kısmı da kukla yöneticileri olan Arap ülkelerinin önemli bir kısmı da İsrail'e ses çıkartamıyor. Gazze'nin, Filistin'in, Lübnan'ın yanında dimdik duramıyor. Halbuki hem Filistin hem Lübnan, Arap Birliği'nin üyesi. O birliğe biri dokunuyorsa, birlik üyesi ülkelerin tamamının ona karşı net bir duruş sergilemesi gerekir. Hadi o askeri operasyona cesaret edemiyorsunuz, ekonomik ilişkilerinizi kesin. Siyasi ilişkilerinizi kesin, diplomatik ilişkilerinizi kesin. Bunu da yapamıyorlar. Netanyahu bu yaptıklarının bedelini misliyle ödeyecektir" dedi.