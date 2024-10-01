Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir merkezli yüksek kar vadiyle dolandırıcılığa 44 gözaltı

        ESKİŞEHİR merkezli 17 ilde sosyal medyaya verdikleri ilan ve reklamlarla yüksek kazanç vadederek dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 44 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 10:18 Güncelleme: 01.10.2024 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir merkezli yüksek kar vadiyle dolandırıcılığa 44 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR merkezli 17 ilde sosyal medyaya verdikleri ilan ve reklamlarla yüksek kazanç vadederek dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 44 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kurduğu 23 paravan şirketle, yatırım yapmak isteyenleri yaklaşık 2,5 milyar lira dolandırdığı ve elde edilen parayı kripto cüzdan hesaplarına transfer edip izini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medyada yüksek kar vadeliyle dolandırıcılık şikayetleri üzerine soruşturma başlattı. Yapılan incelemede şüphelilerin, sosyal medyaya verdikleri ilan ve reklamlarla yüksek kar vadedip dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Dolandırıcılık için 23 farklı paravan şirket kurduğu anlaşılan ve kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik, Eskişehir merkezli 17 şehirde şafak operasyonu düzenlenirken; 44 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin yatırım yapmaya ikna ettikleri kişileri, oluşturdukları sahte finansal tablolar, risk raporları, yatırım uygulamalarını gösteren belgelerle yaklaşık 2,5 milyar lira tutarında dolandırdığı ortaya çıktı.

        Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettiği paraları, paravan şirketler aracılığıyla banka hesaplarını kiraya veren şüphelilere aktardıkları, devamında kripto cüzdan hesaplarına transfer ederek paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları anlaşıldı.

        Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Olumsuz hava koşulları nedeniyle üç kentte eğitime ara!
        Olumsuz hava koşulları nedeniyle üç kentte eğitime ara!
        WP yazdı: Gerilim tırmandı, ABD'nin etkisi sınırlı
        WP yazdı: Gerilim tırmandı, ABD'nin etkisi sınırlı
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        İsrail-Lübnan hattında son 14 günde neler yaşandı?
        İsrail-Lübnan hattında son 14 günde neler yaşandı?
        İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu!
        İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu!
        Şam'da patlama sesleri
        Şam'da patlama sesleri
        "İki hatayla fişi çekti"
        "İki hatayla fişi çekti"
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        Antrenman yapıyordu... Başpehlivanın acı ölümü!
        Antrenman yapıyordu... Başpehlivanın acı ölümü!
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Süper Lig zararda ilk 5'te
        Süper Lig zararda ilk 5'te
        Pandemide bile daha iyiydi
        Pandemide bile daha iyiydi
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi
        Silahlı kavgada kurşun yağmuru! 2 kuzeni öldürdü!
        Silahlı kavgada kurşun yağmuru! 2 kuzeni öldürdü!
        Tiz kadın sesi erkeği riske itiyor
        Tiz kadın sesi erkeği riske itiyor
        Sohbete sakın 'kilo mu aldın sen' diye başlamayın
        Sohbete sakın 'kilo mu aldın sen' diye başlamayın
        Teknogirişim çalışanlarına teşvik
        Teknogirişim çalışanlarına teşvik
        Tartışılan sponsorluk anlaşması iptal!
        Tartışılan sponsorluk anlaşması iptal!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!

        Benzer Haberler

        Eskişehir merkezli 17 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 44 şüpheli yakala...
        Eskişehir merkezli 17 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 44 şüpheli yakala...
        Eskişehir'de serebral palsili çocuk geçirdiği ameliyat sayesinde yere sağla...
        Eskişehir'de serebral palsili çocuk geçirdiği ameliyat sayesinde yere sağla...
        Eskişehir'de marketlerde ve kırtasiyelerde denetim yapıldı
        Eskişehir'de marketlerde ve kırtasiyelerde denetim yapıldı
        THY Teknik AŞ Genel Müdürü Akbulut, Eskişehir'de üniversitelilerle buluştu:
        THY Teknik AŞ Genel Müdürü Akbulut, Eskişehir'de üniversitelilerle buluştu:
        Eskişehir'de kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı
        Eskişehir'de kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı
        AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Vural'da Eskişehir'deki CHP'li belediyeler...
        AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Vural'da Eskişehir'deki CHP'li belediyeler...