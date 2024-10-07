Afyon'daki kazada ölen 3 kişi, Eskişehir'de toprağa verildi

AFYONKARAHİSAR’da TIR ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Fethi Belyurt (84), gelini Gülüzar (48) ve torunu Nurcan Belyurt (30), Eskişehir’de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, dün Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Salihler köyü yakınlarında meydana geldi. H.A. (36) yönetimindeki 03 ACC 933 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Nurcan Belyurt yönetimindeki 26 PY 170 otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Nurcan Belyurt ile yanındaki annesi Gülüzar Belyurt ve dedesi Fethi Belyurt hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Gülüzar Belyurt’un kardeşi Lokman Belyurt ise hastanede tedaviye alındı.