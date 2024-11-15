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        Bakan Tunç: Soruşturmaları 'yargı tacizi' şeklinde değerlendirmek şuursuz bir harekettir (2)

        HAKİMEVİAÇILIŞINA KATILDIAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki İşyurtları Eskişehir Hakimevi'nin açılışında katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 22:46 Güncelleme: 15.11.2024 - 22:50
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        Bakan Tunç: Soruşturmaları 'yargı tacizi' şeklinde değerlendirmek şuursuz bir harekettir (2)
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        HAKİMEVİAÇILIŞINA KATILDI

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki İşyurtları Eskişehir Hakimevi'nin açılışında katıldı. Programda Bakan Tunç’un yanı sıra AK Parti Eskişehir milletvekilleri Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan ve Nebi Hatipoğlu, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz yer aldı.

        Eskişehir Hakimevi’nin sadece bir otelcilik hizmeti olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Bakan Tunç, “Burası rehabilitasyona yönelik bir merkez aslında. İşyurtları Kurumumuz bizim cezaevlerimizle bağlantılı ama müstakil bir daire başkanlığı, özel bütçesi olan bir kuruluşumuz. Cezaevlerinde barındırılan hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması, onların meslek edinmesi, onların cezaları infaz edilirken çalışması aynı zamanda hem kendi ekonomilerine katkı sağlamaları hem de ürettikleri ürünlerin ülke ekonomisine katkı sağlaması açısından önemli bir kurumumuz. 372 işyurdu müdürlüğümüze bağlı 400'den fazla fabrikamız var, atölyemiz var. Buralarda 30 binden fazla çalışan yükümlü var. Onlar çalışıp orada cezaları infaz edilirken rehabilite oluyorlar. Tahliyeye yakın süreçte de artık topluma karışmaya hazır hale geliyorlar. İşyurtlarımızın kapasitesini de giderek arttırıyoruz. Adeta kamu iktisadi teşebbüsleri arasında ilk 5'e giren bir statüye doğru yavaş yavaş ilerliyor. Önemsiyoruz, bütün cezaevlerimizin bulunduğu yerlerde bu tarz işyurtları müdürlüklerimizin, fabrikalarımızın, atölyelerimizin, bu tarz tesislerimizin olması çok önemli. Özellikle cezaevlerinde barındırılan hükümlü ve tutukluların aslında ceza adaleti sisteminin üçüncü aşaması gerçekleşiyor orada. Çünkü ceza adaleti sistemi sadece soruşturmadan, kovuşturmadan ibaret değil. En önemli aşamalarından biri de belki en önemlisi, toplumu suçtan korumaya yönelik çalışmaların, suçlunun ıslahının gerçekleştirileceği cezaevlerimiz önemli. Bu anlamda tabii son yıllarda özellikle cezaevlerimizi adeta bir eğitim yuvası haline de getirmenin gayreti içerisindeyiz” dedi.

        CEZAEVLERİNDE 77 BİN HÜKÜMLÜ EĞİTİM GÖRÜYOR

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu anda cezaevlerinde 77 bin hükümlünün eğitim gördüğünü söyledi. Doktora seviyesinde eğitim alan hükümlüler olduğunu kaydeden Bakan Tunç, “Kültür ve Turizm Bakanlığımızla yaptığımız protokol çerçevesinde 8 cezaevimizde Adalet Halk Kütüphaneleri açtık. Bütün kütüphanelerimizi de halk kütüphaneleriyle entegre ederek oralardan kitap teminlerini sağlamış durumdayız. Yine Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız protokoller çerçevesinde 6 adet çok programlı lise var, örgün eğitim gören. Yine 49 adet mesleki eğitim merkezi var. Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören hükümlüler çıraklık belgesi, kalfalık ve ustalık belgelerini alarak bir meslek sahibi olarak cezaevinden infazı bittikten sonra tahliye oluyorlar. Artık bir meslek sahibi olarak topluma karışıyorlar. Bunu önemsiyoruz ve sayılarını da giderek arttırmanın gayreti içerisindeyiz” diye konuştu. Bakan Tunç ve beraberindekiler, konuşmaların ardından Eskişehir Hakimevi’nin açılışını gerçekleştirdi. Ardından partisinin il başkanlığına geçen Tunç, Ak Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak’ı da makamında ziyaret etti.

        PARTİLİ BULUŞMASINDA KONUŞTU

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, daha sonra bir düğün salonundaki partisinin Tepebaşı İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği programa katıldı. Programda Ak Parti Eskişehir milletvekilleri Fatih Dönmez, Nebi Hatipoğlu ile Ayşen Gürcan ile partililer yer aldı. Bakan Tunç, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana yaşadığı sorunları anlatarak yeni yasa yapılması gerektiğini söyledi. Türkiye olarak demokratik, katılımcı ve her görüşün, herkesin, her kesimin kendini içinde bulduğu bir toplum sözleşme olarak yeni bir anayasa yapılması gerektiğini ifade eden Bakan Tunç, “Evet, çok sayıda reform yaptık, çok sayıda madde değişti, tabii bu değişiklikler o maddeler arasındaki düzenin bozulmasına da kurumlarımız arasında hatta yüksek yargı kurumlarımız arasında farklı tartışmalara, yorumlara neden oldu. Tüm bunları ortadan kaldırmanın çaresi yeni bir anayasa, demokratik bir anayasa. İnşallah 28’inci dönem parlamentosunda mecliste milletvekillerimiz uzlaşır ve Türkiye Yüzyılı’na başladığımız şu anlamlı dönemde ülkemizi yeni anayasaya kavuştururuz ve milletimize olan borcu da yerine getirmiş oluruz. Bütün temennimiz bu” dedi.

        TERÖRLE MÜCADELE

        Konuşmasının son bölümünü terörle mücadeleye ayıran Adalet Bakan Yılmaz Tunç, Türkiye’yi huzurlu bir geleceğe kavuşturmak zorunda olduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

        “Terörden arınmış, terörün her türlüsünü sona erdirmiş ve özellikle 40 yıldan bu yana ülkemizin huzurunu bozan, milletimizi rahatsız eden, on binlerce şehit vermemize neden olan PKK terör örgütünü de, FETÖ’yü de DHKP-C’yi de ve diğer bütün terör örgütlerini de ülkemizden silip atacağız inşallah. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bunun için elimizdeki tüm imkanları kullanacağız. Elimizdeki tüm araçları bu doğrultuda kullanmamız gerekiyor. Bunun mücadelesini veriyoruz ve Türk’le, Laz’la, Çerkez’le, Kürt’le biz hepimiz kardeşiz. Birbirimizden bizi ayıramazlar. Birlik ve beraberliğimizi bozdurmayacağız. O birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere gerek dışardan gerek içerden hiç fırsat vermeyeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.”

        Bakan Tunç, programın ardından partililerle hatıra fotoğrafları çektirerek kentten ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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