Eskişehir'de yolcu otobüsü, takla attı; 1 ölü, çok sayıda yaralı var
Eskişehir'deyolcu otobüsünün takla attığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yolcu yaralandı.
Eskişehir'deyolcu otobüsünün takla attığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yolcu yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Seyitgazi ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yolcu yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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