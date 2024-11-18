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        Eskişehir'de yolcu otobüsü, takla attı; 1 ölü, çok sayıda yaralı var

        Eskişehir'deyolcu otobüsünün takla attığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 10:12 Güncelleme: 18.11.2024 - 10:15
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        Eskişehir'de yolcu otobüsü, takla attı; 1 ölü, çok sayıda yaralı var
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        Eskişehir'deyolcu otobüsünün takla attığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yolcu yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Seyitgazi ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yolcu yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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