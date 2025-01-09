Eskişehir'de sokakta karşılaştığı 5 kişiyi bıçaklayan Arda'ya 108 yıla kadar hapis istemi

ESKİŞEHİR'de kask, kar maskesi, koruyucu gözlük ve hücum yeleği takarak sokağa çıkıp, karşılaştığı 5 kişiyi bıçaklayarak yaralayan Arda Küçükyetim (19) hakkında 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından 108 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Terör bağlantısı tespit edilemeyen Küçükyetim, "Bu eylemi yaparken dini maksatlı bir eylem yapmadım, sadece insanı sevmediğim için ve ses getireceğinden dolayı bu eylemi yaptım" dedi.

Eskişehir'de oturan Arda Küçükyetim, geçen yıl ağustos ayında kask, kar maskesi, koruyucu gözlük ve hücum yeleği takarak Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'na geldi. Çay bahçesinde Tevfik Arslan (72), Cumali Özemek (58), Naşit Özyürek (88), Metin Korkmaz (65) ve Cemal Altıntaş'ı (52) elindeki küçük balta bıçakla yaralayan Küçükyetim, bu anları da hücum yeleğine sabitlediği bir cep telefonu aracılığıyla sosyal medyadan canlı olarak yayınladı. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan Arda Küçükyetim, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Yaralılar ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

EYLEM İÇİN DESTEK İSTEMİŞ Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Arda Küçükyetim ile ilgili soruşturmasını tamamladı. Savcı Ferhat Demirci tarafından hazırlanan 37 sayfalık iddianame, Eskişehir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede sanık Arda Küçükyetim hakkında 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 100 yıla kadar, 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Arda Küçükyetim ifadesinde; yaklaşık 7 ay önce internette tanıştığı ve İngilizce sohbet ettiği bir kişinin okulda silahlı eylem yapacağına dair söylemlerde bulunduğunu ve kendisinin de Eskişehir'de yapmak istediği eylemler konusunda destek olduğunu ifade etti.

BOMBALI EYLEM DE PLANLAMIŞ Eskişehir'de bombalı bir eylem planlayıp, patlayıcı madde yapımıyla ilgili incelemeler yaptığını ancak evde tehlikeli olabileceğini düşünerek bundan vazgeçtiğini anlatan Arda Küçükyetim, "İnternet üzerinden konuştuğum kişi bulunduğu ülkede okulların başladığını, gittiği okulda silah alıp eylem yapmak istediğini benimle paylaştı. Bu silahı ailesinin üzerinden alacağını söylüyordu. Bu kişinin hangi ülkede yaşadığını bilmiyorum. Onunla ortak yanlarımızın olduğunu düşünerek, ilk başlarda sadece Türkiye'de yaşadığımı, son iki hafta içerisinde Eskişehir'de yaşadığımı ve silah almak planlarımın olduğunu söyledim. Silah alacak bir yer bulamadığımı o kişiye söylemem üzerine bana patlayıcı yapabileceğimi söyledi. Zaten ben daha öncesinden internet üzerinden patlayıcı yapabileceğim metinlerin olduğu dosyaları indirip, incelemeler yapmıştım. Patlayıcı yapılabileceğim malzeme temin edemedim ayrıca evde tehlikeli olacağı düşüncesiyle patlayıcı yapmadım" dedi.

'TEPEBAŞI CAMİSİ ÇEVRESİNDE EYLEM YAPACAĞIMI KESİNLEŞTİRDİK' Eylem yapabileceği yerleri çizerek internet üzerinden konuştuğu kişiye gönderdiğini ifade eden Küçükyetim, ifadesinde, olayı şöyle anlattı: "Silah ve patlayıcı temin edemediğimden dolayı internet üzerinden balta, bıçak, kask, maske, koruyucu gözlük, hücum yeleği, eldiven, pantolon, palaska aldım. Daha sonradan bu malzemelerin üzerine politik görüşüm olan nasyonel sosyalizm (Nazizm) görüşüme ait Nazi amblemini yeleğimin üzerine yapıştırdım. Yine aynı ideolojime ait 'SS' amblemini, eşittir işareti üzerine çizgi çizerek eşit değildir anlamında bir şekli, KKK (Klu Klux Klan) ibarelerini ve gamalı haç işaretini küçük kamp bıçağımın üzerine beyaz endüstriyel kalemle çizdim. Eskişehir'de yapmış olduğum planı internet üzerinden konuştuğum kişi de onayladığı için Tepebaşı Camisi çevresinde eylem yapacağımı kesinleştirdik. Daha sonra bu kişiyle yazışmaları bilgisayardan, cep telefonumdan sildim. Cep telefonumu, bilgisayarımı, evde bulunan hard diskimi yaptığım eylem planları bulunmasın diye format atarak sıfırlayarak evden çıktım. Canlı yayın açarak cami bahçesinde oturan kişilere hücum yeleğimden çıkardığım balta ile öldürmek maksatlı saldırdım. Bir kişiyi daha bıçakladıktan sonra arkamdan 'dur' şeklinde bir ses duydum ve arkamı döndüğümde bana doğru koşan bir polis olduğunu görünce kaçarken yine durak üzerinde bulunan bir kişiyi sırtından bıçakladığımı şu an hatırlıyorum. Bu eylemi yaparken dini maksatlı bir eylem yapmadım, sadece insanı sevmediğim için ve ses getireceğinden dolayı bu eylemi yaptım."

İNTERNETTE 'CİNAYETİN CEZASI KAÇ YIL' DİYE ARAŞTIRMIŞ İddianamede; Arda Küçükyetim'in İngilizce sohbet ederek planlarını anlattığı kişinin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede tespit edilmediği bilgisine yer verildi. Öte yandan Arda Küçükyetim'in bıçaklı saldırıları öncesinde internette 'cinayetin cezası kaç yıl' ve 'annenizin mutfağında bomba yapımı' ile ilgili araştırma yaptığı belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporda ise sanık Arda Küçükyetim'in saldırı öncesi yayınladığı 16 sayfalık 'manifesto' metninde saldırıları bilgisayar oyunlarında olduğu gibi farklı zorluk seviyelerine ayırdığı, farklı etnik gruplar ve topluluklara hakaret ederek, işlenecek cinayetleri, yaralamaları önemine göre puanladığı tespit edildi. Ayrıca raporda manifestoda 2019'da Yeni Zelanda'da iki camiyi hedef alarak 51 kişiyi öldüren Brenton Tarrant, 2011 yılında Norveç'te bir yaz kampında 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik, 2017 yılında Las Vegas'ta onlarca kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı yapan Stephen Paddock ile 1995 yılında Oklahoma'da düzenlediği bombalı saldırı da 168 kişiyi öldüren Timothy McVeigh isimli saldırganları 'aziz' olarak nitelendirdiği, sanığın kendini bir oyun kahramanına dönüştürmesi, 'manifestosu'nda yayınladığı puanlama sistemi ve bazı aksiyon oyunlarındaki savaşçı karakterlere benzeyen bir maske takmasının bu düşünceyi güçlendirdiği bilgisi yer aldı.