DHA gündeme getirdi, baba ve 6 çocuğu sıcak yuvalarına kavuştu
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ESKİŞEHİR'de 16 yıllık eşinin evi terk etmesinin ardından yaşları 2 ile 17 arasında değişen 6 çocuğuyla yalnız başına kalan Hamdi Demir (48), Demirören Haber Ajansı'nın
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