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        3 yaşındaki depremzede Asiye, tedavisinin sürdüğü Eskişehir'de ameliyat oldu

        HATAY'da tedavi gördüğü hastanede yakalandığı 6 Şubat depremlerinde elektriklerin kesilmesi nedeniyle oksijensiz kalması sonucu beyin hasarı yaşayan Asiye Kızıldağ'ın (3), yutma ve beslenme rahatsızlığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen 'gastrostomi' ameliyatıyla çözüme kavuşturuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 11:55 Güncelleme: 16.02.2025 - 11:55
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        3 yaşındaki depremzede Asiye, tedavisinin sürdüğü Eskişehir'de ameliyat oldu
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        HATAY’da tedavi gördüğü hastanede yakalandığı 6 Şubat depremlerinde elektriklerin kesilmesi nedeniyle oksijensiz kalması sonucu beyin hasarı yaşayan Asiye Kızıldağ’ın (3), yutma ve beslenme rahatsızlığı Eskişehir Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen ‘gastrostomi’ ameliyatıyla çözüme kavuşturuldu.

        Hatay’da İrem ile Alihan Kızıldağ’ın tek çocuğu olarak 2 Şubat 2022 yılında dünyaya gelen Asiye Kızıldağ’a, doğumundan 1 gün sonra epilepsi tanısı konuldu. Epilepsinin yanı sıra yutma ve solunum zorluğu gibi çeşitli rahatsızlıklar yaşayan Asiye, Hatay’daki hastanede tedavi altına alındı. Minik Asiye’nin tedavi gördüğü hastane, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar aldı. Solunum güçlüğü çektiği için makinelere bağlı olan Asiye, depremde hasar alan hastanede elektriklerin kesilmesi nedeniyle oksijensiz kaldı. Beyin hasarı yaşayan Asiye’nin gözlerinde de kısmi görme kaybı oluştu. Adana’daki bir hastaneye nakledilen Asiye’nin tedavisine yeniden başlanırken, İrem ile Alihan Kızıldağ çifti çocuklarına ulaşamadı. Yaklaşık 2 hafta boyunca ellerindeki tüm imkanlarla çocuklarını arayan çift, Asiye’yi Adana’daki bir hastanede buldu.

        Asiye ve ailesi tedavi için önce Ankara’ya, daha sonra Eskişehir’e geldi. İrem ve Alihan Kızıldağ çifti, çocukları Asiye’nin Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi görmeye başlamasının ardından bu kente taşındı. Yaklaşık 1,5 yıllık tedavi sürecinin ardından Asiye’nin yutma ve beslenme zorluğu rahatsızlığı Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki ‘gastrostomi’ ameliyatıyla çözüm buldu.

        İrem Kızıldağ, kızının doğumundan 1 gün sonra ilk nöbetini geçirdiğini ve yapılan kontrollerin ardından epilepsi ve dravet sendromu teşhisi konulduğunu söyledi. Depreme Hatay’da yakalandıklarını anlatan Kızıldağ, “Depremden sonra elektrikler kesilince kızım hastanede oksijensiz kaldı ve beyni oldukça hasar gördü. Doğumdan 1 gün sonra epilepsi teşhisi de konuldu. Nöbetin nerede, ne zaman geleceği belli olmuyor. Dışarı çıktığınızda ne olacağını bilmiyorsunuz. Sürekli endişeliydik, epilepsi zor bir hastalık. Kızımın yutma beslenme rahatsızlığı nedeniyle Eskişehir’e geldik. Yaklaşık 1,5 yıldır burada tedavi görüyorduk. Kızımın yutma ve beslenme rahatsızlığı ameliyatla çözüldü. Herhangi bir komplikasyon gelişmedi, şu an gayet iyi gidiyoruz. Kızım burada uzun süre yattı, vücutta herhangi bir yara ya da değişiklik olmadı. Hastaneden memnunuz” dedi.

        Eskişehir Şehir Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Duygu İskender Mazman, ameliyatın yaklaşık yarım saatte tamamlandığını söyledi. Küçük kızın yutma ve beslenme sorununun ortadan kaldırıldığını ifade eden Uzm. Dr. Mazman, “Hastamız, ağızdan alması gereken gıdaları yutma disfonksiyonu olduğu için yeterince alamıyor. Beslendiği zaman solunum yoluna kaçırma ihtimali nedeniyle de hayatı tehlikesi oluyor. Yaklaşık yarım saat süren bir işlem ve genel anestezi ile yapılıyor. Bu hem hastaya hem de bakım verene çok ciddi bir konfor, solunum yolu güvenliği ve besleme kolaylığı sağlıyor. Hastamızda da bunu uyguladık. Gayet de güzel, yara yerinde hiçbir problem olmadı” şeklinde konuştu.

        Asiye Kızıldağ’ın diğer hastalıklarına ilişkin tedavisi ise sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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