Porsuk Çayı'nda dip temizliği başladı

ESKİŞEHİR’de kentin ortasından geçen Porsuk Çayı’nda Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dip temizliği için çalışma başlatıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) ekipleri kentin simgesi olan Porsuk Çayı’nda kapsamlı dip temizlik çalışmasına başladı. Odunpazarı ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi Yunus Emre piknik alanı bölgesinden başlayan çalışmanın, Kentpark’a kadar sürdürüleceği belirtildi. Toplamda 9,5 kilometrelik alanda yürütülecek dip temizliği süresince, Porsuk Çayı’ndaki suyun kademeli kesilmesi ve dipte biriken çöküntü çamurun iş makineleriyle temizlenmesi planlandı.

‘AMACIMIZ ŞEHRİMİZİN BU DEĞERİNİ KORUMAK’

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Porsuk Çayı’nın kentin gözbebeği olduğunu ifade ederek, “Bu temizlik, Porsuk Çayı'nın daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamaya devam etmesini sağlayacak. Amacımız, şehrimizin bu değerini koruyarak hem doğal yaşamı hem de insan sağlığını güvence altına almaktır. Hep birlikte, Porsuk Çayı’nı temiz tutarak ve çevre duyarlılığıyla hareket ederek, şehrimizin bu güzel doğa harikasını gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarabiliriz” dedi. Porsuk Çayı üzerinde özellikle yaz aylarında yoğun olarak gondol ve tekne turları düzenleniyor. Porsuk Çayı’nda gezinti yoğun ilgi görüyor.

5 yıl önce de yapılan Porsuk Çayı dip temizliği çalışmaları 2 ayda tamamlanmış ve yaklaşık 65 bin ton çamur çaydan temizlenmişti.