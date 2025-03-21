Vali Aksoy, 'Cumhuriyet' ile yaşıt olan Ali Sezer'i evinde ziyaret etti

ESKİŞEHİR Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet ile aynı yaşta olan Ali Sezer’i (102) evinde ziyaret etti. Eşiyle 71 yıldır evli olan 3 çocuk ve 6 torun sahibi olan Sezer, “Atatürk öldüğünde köye büyük bir resmini koydular, bir merasim yaptılar. Bütün köy toplandı, yas ilan etti, ben bunun canlı şahidiyim” dedi.

Vali Hüseyin Aksoy, eşi Hülya Aksoy ile birlikte kentteki en yaşlı kişilerden olan 23 Nisan 1923 doğumlu Ali Sezer ve eşi İsmihan Sezer'i (87) evlerinde ziyaret etti. 'Yaşlılara Saygı Haftası' kapsamındaki ziyarette Vali Aksoy, Sezer çiftine çiçek verdi. Cumhuriyet ile yaşıt olan Ali Sezer'in anılarını dinleyen Vali Aksoy, "Amcamız, Cumhuriyet ile yaşıt, 1923 doğumlu. Eşi de 1937 doğumlu. Aileye olan saygımızı ve hürmetlerimizi sunmak için buradayız. 2025 yılı da bildiğiniz üzere 'Aile Yılı'. Uzun yıllardır evliliğini sürdürmüş, 3 çocuk, 6 torun sahibi olarak bu yaşa gelmiş, sağlıklı bir şekilde ömür geçiren bu ailemizi de Türkiye'ye örnek olabilecek bir durum olarak ifade etmek de mümkün" diye konuştu.

'ATATÜRK ÖLDÜĞÜNDE BÜTÜN KÖY TOPLANDI, YAS İLAN ETTİ’

Ali Sezer, Vali Aksoy ile sohbetinde Cumhuriyet'in erken dönemlerindeki anılarını anlattı. Atatürk'ün ebediyete uğurlandığı yılda yaşananları, kendi askerlik dönemlerini, Eskişehir'in geçmişten bugüne yaşanan değişimleri ve evliliğini anlatan Sezer, "Ben 4 sene askerlik yaptım. Eskiden atlılarla merasim kurarlardı. Atlara binilirdi, hendek atlanırdı. Halk toplanırdı meydanlarda. O günler gidildi askere şimdi at birlikleri kalmadı. Ben askerde süvari çavuşuydum, o günler geldi geçti. 4 sene hiç gelmeden askerliğimi yaptım, geldim. Atatürk öldüğünde köye büyük bir resmini koydular, bir merasim yaptılar. Halk toplandı kadınlar ağlamaya başladılar. Biz o zaman çocuktuk daha, 14-15 yaşlarında. Herkes ağlıyordu. Bütün köy toplandı, yas ilan etti, ben bunun canlı şahidiyim. İnsanlar gerçekten yas ederlerdi, çünkü daha önceden çok acı çekmişler” dedi.

GENÇLERE ÖĞÜTLER

Ali Sezer ile 71 yıldır evli olduklarını söyleyen İsmihan Sezer ise gençlere evlilik hakkında tavsiyelerde bulunarak şunları söyledi: