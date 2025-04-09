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        Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu

        ESKİŞEHİR'de Porsuk Çayı'nda, Muhsin Emin Erbaş'ın (20) cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 13:02 Güncelleme: 09.04.2025 - 13:02
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        Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu
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        ESKİŞEHİR'de Porsuk Çayı'nda, Muhsin Emin Erbaş’ın (20) cansız bedeni bulundu.

        İstiklal Mahallesi Adalar mevkisinde Porsuk Çayı kenarında, sabah saatlerinde yürüyenler, suda hareketsiz yatan kişiyi görünce, polise ihbarda bulundu. Bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sudan halata bağlanarak çıkarılan cesedin, Muhsin Emin Erbaş'a ait olduğu belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için hastaneye götürülürken, Erbaş hakkında kayıp ihbarı olmadığı öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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