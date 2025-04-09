Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu

İstiklal Mahallesi Adalar mevkisinde Porsuk Çayı kenarında, sabah saatlerinde yürüyenler, suda hareketsiz yatan kişiyi görünce, polise ihbarda bulundu. Bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sudan halata bağlanarak çıkarılan cesedin, Muhsin Emin Erbaş'a ait olduğu belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için hastaneye götürülürken, Erbaş hakkında kayıp ihbarı olmadığı öğrenildi.

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