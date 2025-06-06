Eskişehir'de acemi kasaplar, hastanelik oldu

ESKİŞEHİR’de, Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken kendilerini yaralayanlar, hastanelere akın etti.

Eskişehir’de Kurban Bayramı’nın ilk gününde aldıkları kurbanlıkları kesmek isteyenler, sabahın erken saatlerinde kesim alanlarına gitti. Bazı kişiler, kurbanlıkları keserken hayvanların darbeleriyle ya da kesici aletlerle kendilerini yaralayıp hastanelere koştu. Yaralılara ayakta müdahale edildi.

Kurbanlık küçükbaşı keserken, elindeki bıçakla bacağından kendisini yaraladığını anlatan Tevfik Karaçöl, Eskişehir Şehir Hastanesi acil servisinde tedavi edildi. Durumunun iyi olduğunu ifade eden Karaçöl, “Danayı yere yatırdık, orada bir şey olmadı. Ondan sonra küçük bir toklu (yavru koyun) yatırdık, o da bizi bu hale getirdi. Çok şükür doktorlar müdahale etti. Bacağımdan yaralandım. Tüm Müslüman aleminin bayramını tebrik ediyorum” dedi.