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        Belediye otobüsü tramvay durağına daldı; 2 yaralı

        ESKİŞEHİR'de Elif E'nin kontrolünü yitirdiği belediye otobüsü tramvay durağına daldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 15:17 Güncelleme: 06.06.2025 - 15:20
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        Belediye otobüsü tramvay durağına daldı; 2 yaralı
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        ESKİŞEHİR’de Elif E’nin kontrolünü yitirdiği belediye otobüsü tramvay durağına daldı. Kazada Elif E. ile durakta bekleyen 1 yolcu yaralandı.

        Kaza, Odunpazarı ilçesi Atatürk Lisesi tramvay durağında meydana geldi. Elif E., kullandığı 26 GA 289 plakalı belediye otobüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otobüs Atatürk Lisesi yakınındaki tramvay durağına daldı. Kazada, durakta bekleyen yolculardan Zeki P. ile sürücü Elif E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza nedeniyle tramvay seferleri kısa süreliğine aksadı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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