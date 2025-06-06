Belediye otobüsü tramvay durağına daldı; 2 yaralı

Kaza, Odunpazarı ilçesi Atatürk Lisesi tramvay durağında meydana geldi. Elif E., kullandığı 26 GA 289 plakalı belediye otobüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otobüs Atatürk Lisesi yakınındaki tramvay durağına daldı. Kazada, durakta bekleyen yolculardan Zeki P. ile sürücü Elif E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza nedeniyle tramvay seferleri kısa süreliğine aksadı.

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