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        Eskişehir'de dilendirilen 139 çocuk, sokaktan kurtarılıp eğitime kazandırıldı

        ESKİŞEHİR Valiliği, küçük yaşta çalıştırılan ve dilendirildiği tespit edilen 224 çocuğu hazırladığı projeyle sokaklardan kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 11:12 Güncelleme: 12.06.2025 - 11:12
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        Eskişehir'de dilendirilen 139 çocuk, sokaktan kurtarılıp eğitime kazandırıldı
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        ESKİŞEHİR Valiliği, küçük yaşta çalıştırılan ve dilendirildiği tespit edilen 224 çocuğu hazırladığı projeyle sokaklardan kurtardı. Okul çağındaki 139 çocuk yeniden eğitime döndüğünü ifade eden Vali Hüseyin Aksoy, "Çocukların sokakta dilendirilmeleri ve çalıştırmaları asla kabul edilemez. Çocukların olması gereken yer, okullarıdır" dedi.

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un talimatıyla 2023 yılının Ekim ayında kentte dilendirilen çocuk veya engellilere para verilmesi yasaklandı. Dilenen çocukların sokaklardan kurtarılıp okullarına devam etmesi amacıyla da 'Sokakta Çalıştırılan, Dilendirilen ve Dış Çevrenin Olumsuzluklarına Maruz Kalan Çocukların Korunması' projesi hazırlandı. Proje kapsamında emniyet ve jandarmanın yanı sıra zabıta ekipleri denetimlerini sıkılaştırırken, Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuklar ve aileleri hakkında inceleme süreci başlatıldı.

        Vali Hüseyin Aksoy, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nde çocuk işçilere dikkat çekmek amacıyla 1,5 yıldır süren projenin uygulama sonuçlarını paylaştı. Kasım 2023-Haziran 2025 tarihleri arasında 3 bin 554 kez uygulama yapıldığını açıklayan Vali Aksoy, bu uygulama sonucunda 224 çocuğun dilendirildiğinin tespit edildiğini, okul çağında olan 139'unun da eğitime kazandırıldığını ifade etti.

        Çocukların dilendirilip çalıştırmanın kabul edilemeyeceğini belirten Vali Aksoy, "Eskişehir'de göreve başladıktan sonra sokaklarda çocukların çalıştırıldığı ve dillendirildiğine dair tespitlerimiz oldu. Bunu önlemek amacıyla Valilik olarak bir genelge yayınlayarak çocukların çalıştırılması ve dilendirilmesini yasakladık. Tespit ettiğimizde ilk olarak aileye uyarıda bulunuyoruz, çocuğu teslim ediyoruz. İkincide tekrar söz konusu olduğunda aileye idari para cezası uyguluyoruz ve hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuyoruz. Temel amacımız çocuklarımızın sokakların risklerinden uzak kalmalarını sağlamak ve onların herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya kalmalarının önüne geçmektir” dedi.

        24 AİLEYE SORUŞTURMA

        Vali Aksoy, dilencilik yaptıkları tespit edilen 224 çocuğun yanı sıra çocuklarını dilendiren 24 aile hakkında da idari para cezası uygulanıp, suç duyurusunda bulundulduğunu söyledi. Proje çerçevesinde, dilendirildiği tespit edilen çocukların sosyal hayata geri kazandırılması için farklı kurumlarla ortak çalışıldığını kaydeden Vali Aksoy, "Proje çerçevesinde, sadece ‘Sokakta çocukların çalıştırılması, dilendirilmesi yasaktır’ noktasında konuyu bırakmadık. Özellikle çocukların sosyal incelemelerini yaparak, ailelerin sosyal ekonomik desteğe ihtiyacı olup olmadığını araştırdık ve ihtiyacı olan aileler varsa onlara gereken destekleri yaptık. Bu listeyi Milli Eğitim Müdürlüğümüze ileterek okul çağında olan çocuklarımız varsa onların okula kazandırılması konusunda çalışmalar yürüttük ve bu çerçevede 133 çocuğumuzu okula kazandırdık. Farklı eğitim seviyelerinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki çocuklarımızı okula kazandırdık. Bunun dışında çocuklarımızın kontrollerini gerçekleştirdik; aşılarının tamamlanıp tamamlanmadığından, herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığına varıncaya kadar birçok konuda incelemelerle üzerinde çalışmalar yaptık. Yine bu çocuklarımızı Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze ileterek onların yararlanabileceği çeşitli sportif faaliyetlere katılmaları konusunda Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün çalışmalarda bunlara destek vermesini istedik. Bu ve buna benzer çalışmalarda çocuklarımızın sokaktan kurtarılarak okula kazandırılması ve çocuk işçiliğinin önlenmesi bakımından Eskişehir olarak önemli çalışmalar hayata geçirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

        ‘ÇOCUKLAR İÇİN SOKAKLAR GÜVENLİ DEĞİL’

        Çocukların para için dilendirildiğini ifade eden Vali Aksoy, "Sokaklar riskli olabilir. Oradan 3-5 para getirecek diye çocukları sokakta dilendirmeleri ve çalıştırmaları asla kabul edilemez. Çocuklar için sokaklar güvenli değil. Çocukların olması gereken yer okullarıdır. Okullarında olmaları, okul saatleri dışında da çeşitli sportif ve kültürel aktiviteler yapacak çeşitli faaliyetler içerisinde olmalarını tavsiye ediyoruz. Biz bu konuda Eskişehir olarak kararlıyız. Eskişehir halkının bu çalışmalarımıza verdiği önemli destekler oldu. Eskişehir halkına da teşekkür ediyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de çok sayıda başvuru oldu. Bütün ihbarlar değerlendirildi. Çünkü bu mücadeleyi ancak topyekün kent olarak verdiğimizde başarı sağlayabiliriz ve Eskişehir'de de bu konuda kararlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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