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        Banka şubesine tüfekle giren şüpheli tutuklandı (2)

        TUTUKLANDIEskişehir'debir banka şubesine elinde tüfekle girip, kredi isteyen Selim T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 17:12 Güncelleme: 14.06.2025 - 17:15
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        Banka şubesine tüfekle giren şüpheli tutuklandı (2)
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        TUTUKLANDI

        Eskişehir'debir banka şubesine elinde tüfekle girip, kredi isteyen Selim T. (56), sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Burada da ifadesi alınan Selim T. mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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