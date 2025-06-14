Banka şubesine tüfekle giren şüpheli tutuklandı (2)

Eskişehir'debir banka şubesine elinde tüfekle girip, kredi isteyen Selim T. (56), sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Burada da ifadesi alınan Selim T. mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

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