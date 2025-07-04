Eskişehir'de fuhuş operasyonuna 19 gözaltı (2)
11ŞÜPHELİ TUTUKLANDIEskişehir'de masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 11'i tutuklandı.
11ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Eskişehir'de masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 11’i tutuklandı. Şüphelilerden 5’i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 3’ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
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