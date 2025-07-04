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        Eskişehir'de fuhuş operasyonuna 19 gözaltı (2)

        11ŞÜPHELİ TUTUKLANDIEskişehir'de masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 21:50 Güncelleme: 04.07.2025 - 21:50
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        Eskişehir'de fuhuş operasyonuna 19 gözaltı (2)
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        11ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Eskişehir'de masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 11’i tutuklandı. Şüphelilerden 5’i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 3’ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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