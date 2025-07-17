Eskişehir'de kaybolan kadın için arama ekibi kuruldu

Mihalgazi ilçesi Alpagut Mahallesi’nde oturan Şerife Altın, gece saatlerinde evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi çevrede yaptığı aramalarda Altın’ı bulamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından İlçe Jandarma Komutanlığı’nın yanı sıra AFAD ve AKUT ekipleri tarafından arama kurtarma ekibi kuruldu. Ekipler, Alpagut Mahallesi çevresindeki dağlık ve nehir kenarlarında arama çalışmalarını sürdürüyor.

ESKİŞEHİR'in Mihalgazi ilçesinde evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen evli ve 2 çocuk annesi Şerife Altın (46) için ekip kurularak arama çalışması başlatıldı.

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