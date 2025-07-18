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        Tartıştığı sevgilisini boğazını keserek öldürdü (2)

        TUTUKLANDIEskişehir'de4 çocuk annesi Afganistan uyruklu Shabana Solaiman Khil'İ (29), aralarında çıkan tartışmada boğazını keserek öldüren Abdulkarim Shadebe (37), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kadına karşı kasten ve tasarlayarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 20:03 Güncelleme: 18.07.2025 - 20:03
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        Tartıştığı sevgilisini boğazını keserek öldürdü (2)
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        TUTUKLANDI

        Eskişehir'de4 çocuk annesi Afganistan uyruklu Shabana Solaiman Khil’İ (29), aralarında çıkan tartışmada boğazını keserek öldüren Abdulkarim Shadebe (37), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘kadına karşı kasten ve tasarlayarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüpheli Shadebe’nin ifadesinde Shabana Solaiman Khil ile aralarında kıskançlık nedeniyle çıktığını söylediği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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