Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de bir kadın eski erkek arkadaşı tarafından bıçakla öldürüldü

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın, eski erkek arkadaşı tarafından bıçakla öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 14:04 Güncelleme: 18.07.2025 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de bir kadın eski erkek arkadaşı tarafından bıçakla öldürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın, eski erkek arkadaşı tarafından bıçakla öldürüldü.

        İlçeye bağlı Güllük Mahallesi Havlucu Sokağı'nda ikamet eden 4 çocuk annesi yabancı uyruklu S.S.K. (29) ile yabancı uyruklu eski erkek arkadaşı A.S. (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.S., bıçakla S.S.K'nın boğazını kesti.

        Genç kadının evde hareketsiz yattığını fark eden komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği belirlenen S.S.K'nın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        S.S.K'nın biri özel gereksinimli 4 çocuğu ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

        Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, cinayet şüphelisi A.S'yi Sakarya'da yakaladı.

        Eskişehir'e getirilen zanlı, sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        - Görgü tanıkları olayı anlattı

        Görgü tanığı 67 yaşındaki Sevim Akgün, gazetecilere, saat 05.30'da polislerin güvenlik kamerası görüntüsü almak için zilini çaldığını söyledi.

        İlk önce hırsızlıktan şüphelendiklerini anlatan Akgün, "Daha sonra eve girip, yattım. Bir uyandım ki, komşumun öldürüldüğünü öğrendim. 4 çocuğu bulunan kadın 3'ünü eski kocasının yanına göndermiş. Kapının önünde oynarken onları görüyorum ama isimlerini bilmem. Bir çocuğu engelliydi. Cinayet sırasında onun evde olduğunu duydum. Engelli çocuğu evden polis kucağında çıkarttı." diye konuştu.

        Diğer görgü tanığı Banu Koçyiğit de polisin sabaha karşı olay yerine geldiğini dile getirdi.

        S.S.K'nın çocuklarından birinin engelli olduğunu belirten Koçyiğit, şunları kaydetti:

        "Hiç evden çıkmayan, çok genç, çok güzel, namuslu bir kadındı. Herhangi bir ses duymadım. Sadece bir ara çarpışma sesi duydum. Çocuğunun bağırtı sesini duydum ama uyumaya devam ettim. Çünkü çocuk rahatsız olduğu için devamlı bağırıyordu. Kendisi Türkçe konuşamıyordu ama anlıyordu."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibine tutuklama talebi
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibine tutuklama talebi
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Pezeşkiyan'ın İsrail saldırısında yaralandığı doğrulandı
        Pezeşkiyan'ın İsrail saldırısında yaralandığı doğrulandı
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Coman bombası!
        Coman bombası!
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Wendel hamlesi!
        Wendel hamlesi!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Biri hariç tüm illerde konut satışı arttı
        Biri hariç tüm illerde konut satışı arttı
        Boğaz'da kaçağa 2.durdurma kararı
        Boğaz'da kaçağa 2.durdurma kararı
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı

        Benzer Haberler

        Tartıştığı sevgilisini boğazını keserek öldürdü
        Tartıştığı sevgilisini boğazını keserek öldürdü
        Anadolu Üniversitesi bu akademik yılda bilişim ve teknolojiyle donatılacak
        Anadolu Üniversitesi bu akademik yılda bilişim ve teknolojiyle donatılacak
        Eskişehir'de kaybolan kadın, sağ bulundu (2)
        Eskişehir'de kaybolan kadın, sağ bulundu (2)
        Eskişehir'de kaybolan kadın için arama ekibi kuruldu
        Eskişehir'de kaybolan kadın için arama ekibi kuruldu
        Eskişehir'de 14 yaşındaki arkadaşlarını darbeden 3 çocuk yakalandı
        Eskişehir'de 14 yaşındaki arkadaşlarını darbeden 3 çocuk yakalandı
        Eskişehir'de toplu sünnet şöleni yapıldı
        Eskişehir'de toplu sünnet şöleni yapıldı