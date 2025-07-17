Eskişehir'de kaybolan kadın, sağ bulundu (2)

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde evine dönmeyen evli ve 2 çocuk annesi Şerife Altın (46), Alpagut Mahallesi ile Bilecik’in İnhisar ilçesi arasında bölgede 14 saat sonra sağ bulundu. Bitkin olduğu görülen Altın, ilk müdahalesinin ardından kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Altın’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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