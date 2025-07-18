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        Tartıştığı sevgilisini boğazını keserek öldürdü

        ESKİŞEHİR'de 4 çocuk annesi Afganistan uyruklu Shabana Solaiman Khil (29), tartıştığı sevgilisi aynı ülke vatandaşı A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 14:20 Güncelleme: 18.07.2025 - 14:25
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        Tartıştığı sevgilisini boğazını keserek öldürdü
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        ESKİŞEHİR'de 4 çocuk annesi Afganistan uyruklu Shabana Solaiman Khil (29), tartıştığı sevgilisi aynı ülke vatandaşı A.S. (37) tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.

        Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katında oturan Shabana Solaiman Khil, 16 Temmuz'da saat 02.00 sıralarında sevgilisi Afganistan uyruklu A.S. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kadının engelli oğlunun evde olduğu sırada ikili arasında çıkan kavgada A.S., Shabana Solaiman Khil'in boğazını bıçakla kesip kaçtı. İhbarla gelen sağlık ve polis ekiplerince yapılan kontrolde Shabana Solaiman Khil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        SAKARYA'DA YAKALANDI

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında çevredeki tüm güvenlik ve mobese kameraları incelemeye alındı. Evden çıkış saati belirlenen A.S.'nin Sakarya'ya kaçtığı belirlendi. Eskişehir ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği operasyonda A.S., saklandığı evde yakalandı. Eskişehir'e getirilen A.S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Mahalle sakinlerinden emekli zabit katibi Sevim Akgün (67), Afganistan uyruklu kadının engelli çocuğuyla birlikte yaşadığını ifade ederek, "Beyinin, kadını boynundan kestiğini, birkaç yerden de bıçakladığını duydum" dedi.

        ÇOCUKLAR KORUMA ALTINDA

        Shabana Solaiman Khil'in 1 yıl önce yine Afganistan uyruklu olan eşi S.S.K.'den ayrıldığı, engelli olan oğluyla birlikte yaşadığı, diğer 3 çocuğunun babaları ile kaldığı belirtildi. Olayın ardından 4 çocuk devlet korumasına alınırken, soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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