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        Eskişehir'de 14 yaşındaki arkadaşlarını darbeden 3 çocuk yakalandı

        Eskişehir'de 14 yaşındaki arkadaşlarını darbettikleri iddiasıyla 3 çocuk yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 14:57 Güncelleme: 17.07.2025 - 14:57
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        Eskişehir'de 14 yaşındaki arkadaşlarını darbeden 3 çocuk yakalandı
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        Eskişehir'de 14 yaşındaki arkadaşlarını darbettikleri iddiasıyla 3 çocuk yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Odunpazarı ilçesindeki bir parkta yaşı küçük çocukların 14 yaşındaki Ş.N.A'ya şiddet uyguladıkları anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

        Görüntüleri inceleyen ekipler, olaya karıştığı belirlenen 3 çocuğu yakaladı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çocuklar, cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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