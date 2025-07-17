Eskişehir'de 14 yaşındaki arkadaşlarını darbeden 3 çocuk yakalandı
Eskişehir'de 14 yaşındaki arkadaşlarını darbettikleri iddiasıyla 3 çocuk yakalandı.
Eskişehir'de 14 yaşındaki arkadaşlarını darbettikleri iddiasıyla 3 çocuk yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Odunpazarı ilçesindeki bir parkta yaşı küçük çocukların 14 yaşındaki Ş.N.A'ya şiddet uyguladıkları anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.
Görüntüleri inceleyen ekipler, olaya karıştığı belirlenen 3 çocuğu yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çocuklar, cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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