        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de yeniden görülen "ihaleye fesat karıştırma" davasında mütalaa açıklandı

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu yolla kamu zararına neden oldukları iddiasıyla, aralarında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de bulunduğu sanıkların tutuksuz yargılandığı davanın yeniden görülmesine devam edildi.

        Giriş: 06.01.2026 - 17:11 Güncelleme: 06.01.2026 - 17:11
        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu yolla kamu zararına neden oldukları iddiasıyla, aralarında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de bulunduğu sanıkların tutuksuz yargılandığı davanın yeniden görülmesine devam edildi.

        Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan 22 sanık katılmadı, sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan esasa ilişkin mütalaada, "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan yargılanan Yılmaz Büyükerşen hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istendi.

        Söz konusu mütalaada ayrıca Büyükerşen hakkında siyasi yasak uygulanması ve oluştuğu belirtilen kamu zararının geri alınması, diğer 21 sanıktan bazıları için hapis, bazıları için de para cezası talep edildi.

        Mahkeme heyeti, avukatların mütalaaya karşı beyanda bulunulması talebi üzerine duruşmayı 20 Şubat'a erteledi.

        - Davanın geçmişi

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının 28 Ocak 2013'te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu, resmi belgede sahtecilik yapıldığı yönündeki şikayet üzerine başlattığı soruşturma kapsamında şüpheliler gözaltına alınmıştı. Tutuklanan 5 kişi, üst mahkemeye yapılan itirazlar sonrası tahliye edilmişti.

        Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 10 Temmuz 2013'te 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "sanık" sıfatıyla savunma vermişti. Mahkeme heyeti, 11 Şubat 2015'te Büyükerşen ve diğer sanıkların beraatine, dosyalardan birinde adı geçen K.A, İ.H.Y, M.E, Y.K, K.O. ve M.R.E'ye "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 6'şar bin lira adli para cezası verilmesine hükmetmişti.

        Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinin Büyükerşen ve diğer sanıklar hakkında verdiği beraat kararının bozulmasını kararlaştırmıştı.

        22 sanıklı dava dosyası, eksik inceleme ve bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi için Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesine geri gönderilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

