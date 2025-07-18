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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de eski kız arkadaşını öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kişi, eski kız arkadaşını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 14:04 Güncelleme: 18.07.2025 - 14:04
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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de eski kız arkadaşını öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kişi, eski kız arkadaşını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

        Güllük Mahallesi Havlucu Sokağı'nda ikamet eden 4 çocuk annesi yabancı uyruklu S.S.K. (29) ile yabancı uyruklu eski erkek arkadaşı A.S. (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.S, bıçakla S.S.K'nin boğazını kesti.

        Genç kadının evde hareketsiz yattığını fark eden komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği belirlenen S.S.K'nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        S.S.K'nin biri özel gereksinimli 4 çocuğu ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

        Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, cinayet şüphelisi A.S'yi Sakarya'da yakaladı.

        Gözaltına alınarak Eskişehir'e getirilen zanlı, sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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