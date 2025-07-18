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        Eskişehir'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 16:13 Güncelleme: 18.07.2025 - 16:13
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        Eskişehir'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı kırsal Beyköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın yerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Alevler 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve helikopterle yapılan müdahale sonucu kontrol altına aldı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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