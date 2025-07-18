Eskişehir'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı kırsal Beyköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Alevler 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve helikopterle yapılan müdahale sonucu kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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