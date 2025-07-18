Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce muhtarlarla toplantı yapıldı

Su tankı bulunmayan mahallelere 3 ton su kapasiteli tank verilmesi kararlaştırılan toplantıya, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Eskişehir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Bozan ile Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras da katıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kocakır Ormanı Sosyal Tesisleri'nde, orman yangınlarının görüşüldüğü organizasyonda, muhtarların talep ve önerileri dinlendi.

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